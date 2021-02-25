В Хабаровском крае готовятся к «северному завозу»

В Хабаровском крае началась подготовка к "северному завозу". В навигацию 2021 года в районы с ограниченными сроками завоза грузов планируется доставить 14,4 тыс. тонн угля и 20,6 тыс. тонн нефтепродуктов. Поставка топлива пройдет по той же схеме, что и в предыдущие годы. В районы бассейна Амура топливо должно быть привезено до 20 сентября, а в районы Охотоморья – до 20 октября.





- Правительство края организует "северный завоз" совместно с оператором поставок ООО "Межрайтопливо". Уже в начале марта "Межрайтопливо" объявит конкурсы на приобретение угля и моторных масел для коммунальной энергетики северных районов. Также в следующем месяце будет отобран перевальщик угля и моторных масел для районов Охотоморского побережья: Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Охотского. Накопление топлива в пункте перевалки начнется с апреля, - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.





В ведомстве уточнили, в этом году в северные районы края предполагается поставить почти на 2 тысячи тонн нефтепродуктов меньше, чем в прошлом. Объем поставок сокращается ежегодно, с 2007 года – уже почти в 2,5 раза. Это происходит за счет сокращения потребности в топливе благодаря модернизации и реконструкции коммунального хозяйства края, например, за счет перевода котельных на газ в Николаевском, Ульчском районах. Таким образом, общая стоимость централизованной поставки всего топлива в северные районы края в этом году ориентировочно составит 1,7 млрд рублей.





Напомним, в 2020 году благодаря слаженной работе всех участников цепочки "северного завоза" поставку топлива удалось завершить уже в конце сентября – почти на месяц раньше графика. Правительство контролировало каждый из этапов поставок. В этом году краевые власти также планируют завершить "северный завоз" досрочно.



