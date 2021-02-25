Дома добавили к программе капремонта в Хабаровском крае

Регоператор – Фонд капитального ремонта в Хабаровском крае актуализировал перечень многоквартирных домов для проведения работ. В этом году к запланированному количеству решено добавить еще 64 жилых дома. При этом одновременно из ранее утвержденного списка 44 дома было признано аварийными, а 3 - не подлежащими капремонту.

- В первоначальный вариант программы было включено 7826 МКД. Но из муниципалитетов поступили дополнительные заявки, поэтому было решено включить еще 64 дома. Из них 35 находятся в Хабаровске, 4 - в поселке Эльбан Амурского района, 12 – в селе Хурба Комсомольского района, остальные у других территориях, - отметил начальник отдела надзора в сфере капитального ремонта главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края.

Теперь собственники добавленных в программу домов до 5 июня 2021 года на общем собрании должны определиться с тем, как будет формироваться фонд капитального ремонта, и на какие нужды пойдут средства. Собирать деньги жители могут как на специальных счетах, так и на счете краевого Регоператора. При этом избежать обязанности по выбору способа формирования фонда капитального ремонта нельзя. Либо собственники сами выберут то, как будет формироваться фонд, либо органы местного самоуправления определят таковым счет Регионального оператора.

Подробнее ознакомиться с программой капитального ремонта и задать интересующие вопросы можно на сайте Регоператора по ссылке: http://www.fkr27.ru/kapitalniy-remont или по телефонам: (4212) 754-900, 754-906, 754-905, 754-921. В случае возникновения проблем и отсутствия их решения со стороны уполномоченных структур нужно обратиться в главное управление по адресу: 680000, г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 43, тел: (4212) 402-538.



