Хабаровские хоккеисты начнут завоевывать Кубок России летом

Одним из главных вопросов повестки дня рабочего совещания в Москве с участием руководителей Федерации хоккея с мячом России и представителей клубов суперлиги стало обсуждение возможности более раннего начала следующего сезона по причине проведения в его рамках сразу двух чемпионатов мира (Иркутск, Сыктывкар), не состоявшихся ранее по причине пандемии COVID-19.

Первый из них - в Иркутске - должен состояться уже в октябре этого года. Чтобы сборная России имела возможность подойти к этому турниру в оптимальной спортивной форме, новый хоккейный сезон (предварительный этап Кубка страны) предложено начать уже в конце июля - начале августа. Финальная стадия розыгрыша должна пройти в середине сентября. Матч за Суперкубок России запланирован на 31 октября, старт чемпионата страны - на 4 ноября.

- Мы собрались здесь, чтобы обсудить целый спектр вопросов – от детского хоккея с мячом до национальной сборной, - обратился со вступительным словом президент FIB и ФХМР Борис Скрынник. - Ведь работа клуба – это не только выступление в чемпионате или кубке. Это и взаимодействие с региональными федерациями и ДЮСШ, и популяризация нашего вида спорта в регионе, и развитие вида спорта в целом. Клубы, на наш взгляд, должны больше требовать с тренеров в вопросах подготовки игроков, чтобы качество демонстрируемого хоккея находилось на высоком уровне.

Где молодые ребята?

Одной из первых и главных тем встречи стал вопрос взаимодействия клубов с национальной сборной России. С отчетом о проделанной работе и с планами по подготовке команды к чемпионатам мира в Иркутске и Сыктывкаре выступил Павел Франц:

- Цикл нашей работы начался в прошлом сезоне с «Турнира четырех наций» в Швеции, где мы пошли на риск и решились на кардинальное омоложение линии обороны, - сообщил он. - Затем сборная провела турнир в Финляндии, вновь встретившись со сборными Суоми и Швеции. Считаю, что на тот момент мы были полностью готовы к чемпионату мира: команда прекрасно понимала наши требования и то, что нужно делать на льду, это был цельный сплав молодости и опыта. Но, к сожалению, вмешалась пандемия COVID-19, и ЧМ был перенесен.

В сложившихся условиях мы вели постоянный диалог с хоккеистами в дистанционном формате. Увы, подготовка к новому сезону оказалась скомканной – из-за различных ограничений у команды не было возможности провести сборы. Таким образом, на недавних соревнованиях в Красноярске сборная собралась фактически впервые за год, и сам турнир оставил двоякое впечатление.

С одной стороны, мы просмотрели всех кандидатов, которых наметили. С другой – сбор выявил наши слабые и сильные места. Особо расстроил тот факт, что ряд хоккеистов приехал покататься, а не выкладываться на 100 процентов. Безусловно, у каждого клуба свои задачи, но все цели должны быть подчинены интересам национальной сборной.

Павел Франц также отметил, что в ближайших планах команды – проведение трех сборов. Первый из них намечен через неделю после завершения чемпионата страны, второй – в августе, а третий – контрольный – непосредственно перед ЧМ-2021 в Иркутске.

- С 2013 по 2019 год мы выиграли шесть чемпионатов мира из семи, но тот, кто разбирается в хоккее с мячом, прекрасно понимает, что все это случилось «на старых дрожжах», - считает Владимир Янко, который в свое время неоднократно приводил сборную к золотым медалям. - Ветераны со временем закончили, молодежь никто не подготовил, а ведущих игроков все это время «гладили по головке». Это неправильно! Где, хочется спросить, молодые ребята? А ведь с ними надо работать и требовать с тренеров. От смены поколений еще никто не ушел – надо работать и выходить из тупика.

- Когда мы в 2009 году начинали работать с Борисом Скрынником в ФХМР, одной из первоочередных задач было возрождение вертикали сборных, - вспомнил член исполкома федерации Сергей Мяус. — От юношеской до национальной. Появилась молодежная, а затем и студенческая, которые участвовали на первом этапе Кубка России. И это все давало свои плоды. Много лет мы говорили, что тренер сборной должен выстроить программу на долгие годы, а не на сезон. Отмечу, что и клубы должны понимать свою ответственность, они обязаны помогать сборной.

На месяц раньше

Тему национальных сборных продолжил Борис Скрынник, сообщивший, что FIB уже получила подтверждение от всех команд пула «А» о приезде осенью в Иркутск.

- Следующий сезон будет очень насыщенным, и уже сегодня мы хотим обсудить с вами его проектные сроки. Первый этап Кубка России планируется сыграть уже в конце июля – начале августа, а «Финал четырех» Кубка страны провести 9−12 сентября. То есть фактически турниры пройдут на месяц раньше, чем обычно. Все это делается исключительно в интересах национальной сборной, чтобы хоккеисты набрали форму к октябрю.

Директор по организации и проведению соревнований ФХМР Юрий Молотков также уточнил, что матч за Суперкубок России запланирован на 31 октября, а старт национального чемпионата – на 4 ноября. Вместе с тем в конце декабря команды и спортсмены получат паузу для восстановления, а в январе 2022 года национальные сборные ждет «Турнир четырех наций» в Швеции.

- Чтобы пресечь все разговоры в СМИ, хочу заявить, что FIB находится в процессе переговоров с WADA по вопросу проведения чемпионатов мира в России. И есть все основания полагать, что вопрос разрешится успешно, ведь соглашения на организацию турниров были заключены до декабря 2019 года, и на данный момент нет возможности для их переноса, - сообщил глава мирового и российского хоккея с мячом.

Побольше крытых арен

Следующими вопросами на повестке дня стало взаимодействие клубов с региональными федерациями, подготовка и обучение тренеров ДЮСШ, подготовка судейских кадров и контроль за арбитражом на детско-юношеских соревнованиях, проведение послематчевых пресс-конференций, а также развитие ветеранского движения.

Единогласно была поддержана инициатива ФХМР об увеличении количества всероссийских турниров до 5−6 в сезоне, а также присвоении им статуса памяти прославленных ветеранов.

Сергей Мяус, который является министром физической культуры и спорта Кузбасса в заключение встречи выступил с докладом по строительству нового крытого комплекса в Кемеровской области, который планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году:

- После победы на ЧМ-2016 в Ульяновске мы встречались с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и та встреча во многом предопределила развитие нашей хоккейной инфраструктуры. Прекрасный дворец получили Красноярск и Иркутск, а у нас в Кемерово уже намечена техническая заливка льда. Фактически Сибирь сегодня практически охвачена, и нам очень нужны дворцы в западной части страны. С их вводом наступит новая эра развития русского хоккея. Но подчеркну, что для их появления нужна комплексная работа ФХМР, Минспорта РФ и региональных властей.