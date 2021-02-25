В Хабаровске заканчивают строить «Космопорт»

Строительство многофункционального развлекательного центра «Космопорт» в хабаровском парке им. Гагарина близится к завершению. Сейчас в Центре идет внутренняя отделка помещений, монтаж фасада, установка инженерных систем и обустройство прилегающей территории.

«Космопорт» призван обеспечить качественный и разнообразный семейный отдых недалеко от дома многочисленным жителям этого района города. Сегодня он лишен такой возможности. В лучших традициях заказчика строительства Центра инновационных технологий «Космопорт» будет включать в себя трехзальный кинотеатр на 310 посадочных мест, разнонаправленный фудкорт, детскую игровую зону с лабиринтом и комнатами для проведения детских праздников, игровыми автоматами. Здание расцветят в лиловые, синие и голубые тона, с яркими красно-желтыми деталями.

Как рассказали в ЦИТ, на сегодняшний день многофункциональный центр готов на 85%. Выполнены работы по прокладке инженерных коммуникаций, закончен монтаж витражных конструкций, установлена теплоизоляция наружных стен.

В марте ожидается поставка фасадных панелей для облицовки фасада. В настоящие время ведутся электромонтажные работы – монтаж пожарно-охранной сигнализации, отделочные работы. В самом разгаре акустическая отделка трех кинозалов. Заканчиваются работы по монтажу лифтов, экранов в кинозалах.

На первом этаже оборудуют развлекательную зону: детский лабиринт с шариковым бассейном и комнатами для малышей, интерактивные развивающие аттракционы, батут, ниндзя-парк, тарзанку, площадку для проведения культурно-массовых мероприятий. На втором – три кинозала, веревочный экстрим-парк со скалодромом.