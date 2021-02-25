Хабаровск подтвердил звание театральной столицы Дальнего Востока

Таково мнение театральных критиков, которые в составе жюри отработали на краевом конкурсе театрального искусства.

- Не все спектакли были шедеврами, что нормально для фестиваля-процесса. Это был срез театрального сезона в Хабаровском крае за прошлый год. Мне кажется, что все театры, принявшие участие в конкурсе, находятся в хорошей рабочей форме. Не было спектаклей, по поводу которых нечего было сказать. Внутри конкурса возникло, на мой взгляд, несколько сюжетов, которые актуальны для всего российского театрального процесса. Мы увидели три спектакля, посвященные победе в Великой Отечественной войне, - отметил заслуженный работник культуры России Владимир Спешков. - И «Небесный тихоход» в Хабаровском музыкальном театре, и «Мой бедный Марат» в Хабаровском краевом театре драмы, и «Станция Тевли» в Хабаровском краевом театре кукол - это прежде всего произведения искусства, доказывающие, как по-разному можно подходить к теме. Это может быть лирическая комедия, драма, и всякий раз это было убедительно.

Театральный критик особо остановился на постановках по пьесам советских классиков:

- Я говорю о спектаклях «Мой бедный Марат» в Хабаровском театре драмы, «Леди Макбет Мценского уезда» Комсомольского-на-Амуре театра драмы и о замечательном спектакле «Пять вечеров» в ТЮЗе, который завершил конкурсную программу. Это совершенно разные подходы, это не только несомненный диалог с прошлым, но и взгляд на него из сегодняшнего дня. Спектакли были созвучны современным изысканиям в области театральной формы.

Безусловно, главное богатство российского театра – его актеры.

- В этом году у нас была просто россыпь блестящих актерских работ. Определить, кто лучший, было очень сложно.

В программе конкурса было заявлено десять спектаклей.

- Это довольно большой урожай для карантинного периода, который мы все пережили, - считает Анна Казарина, председатель жюри конкурса, пресс-секретарь Московского театра кукол. – Все постановки на довольно высоком уровне. О многих из них интересно размышлять. Был один спектакль, премьеру которого я ждала очень долго. Это «Джордж и тайны Вселенной» ТЮЗа. Здорово, когда воплощаются идеи и мечты. Стоит обратить внимание и на маленькую историю театра в чемодане Хабаровского театра кукол, он заслуживает большого внимания. Это спектакль, рожденный во время пандемии, играется в квартирах. Его можно возить в детские больницы.

Все, что мы увидели, это, с одной стороны, живое звучание классики, с другой стороны, поиск театрального языка для современного материала.

Театральные критики отмечали, что и без того высокий для Дальнего Востока общий уровень театров вырос.

- Мы имеем дело с серьёзным театральным регионом, - сказал Александр Вислов, театровед. - Есть успехи и в театральном менеджменте. Для меня было важно, как реагирует публика Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре на сложные показы. Зрители с большим интересом воспринимают прогрессивность режиссуры.

Отметим, что в этом году решением врио главы региона Михаила Дегтярева размер губернаторской премии увеличен с 10 до 100 тысяч рублей. Премией «За вклад в развитие театрального искусства Хабаровского края» награждена легенда хабаровской сцены Зося Макашина, актриса Музыкального театра.

Наибольшее количество наград собрал Театр юного зрителя. Спектакль по пьесе Володина «Пять вечер» жюри признало лучшим спектаклем, постановщик этого действа Павел Макаров получил приз за лучшую режиссуру, главные исполнители – Александр Зверев и Наталия Мартынова отмечены за лучшие мужскую и женскую роли. Актерский дуэт из этого спектакля – Алиса Цикунова и Влас Булатов награждены специальным дипломом за роли Кати и Славы. Не прошел незамеченным тюзовский «Джордж и тайны Вселенной». Эта театральная «бродилка», уникальное действо в стиле научпоп, стала лучшей экспериментальной работой.

Юлия Медведева победила в номинации «Лучшая женская роль» за работу в спектакле «Мой бедный Марат» Хабаровского краевого театра драмы. Лучшим дирижером-постановщиком стал Руслан Антипинский, главный дирижер Хабаровского музыкального театра, за работу в лирической комедии «Небесный тихоход», а лучшим художником – Наталья Павлишина за спектакль Театра кукол «Сказка в чемодане».

Приз «Надежда сцены» за роль Екатерины в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» уехал в город особого президентского внимания с Надеждой Субботиной. Специальными дипломами награждены Виктор Скоморошко за роль экскурсовода в спектакле «Сказка о потерянном времени» и Александра Даровская за убедительность и глубину постижения трагической судьбы главной героини в спектакле «Станция Тевли».

В конкурсе приняли участие десять спектаклей из профессиональных театров Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. К сожалению, в этом году не показались театр «Триада» и частные служители Мельпомены – хабаровский Белый театр, комсомольские КнАМ и ТЮЗ «Зеркало теней».

Было бы здорово, если б профессиональные театры Города юности приезжали на гастроли в Хабаровск, хотя бы в рамках краевого конкурса театрального искусства. Наверное, нужен региональный аналог федеральной программы «Большие гастроли». От этого жители региона только выиграют.

Юрий Вязанкин