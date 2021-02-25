Хабаровский завод строительной керамики увеличивает мощности

Помню, как впервые оказалась в Хабаровске: был февраль. С будущим мужем отправились в его редакцию, в многотиражку швейной фабрики, долго ехали по проспекту 60-летия Октября. Да, тамошние бараки хоть и были лет на тридцать моложе, но уже тогда выглядели удручающе… «М-да», - сказала я. «Ты его полюбишь», - пообещал спутник, патриот родного города.

Переехала я на Пасху. День был теплый, солнечный, отправились к точке сборки всех хабаровских гостей, на Утес, гуляли по городу. Краеведческий музей, научная библиотека, ТЮЗ, военно-исторический музей – здания из красного кирпича как-то сразу определили, какие места станут любимыми, местами силы, если хотите. Не знаю, на какие скрытые в подсознании струны действует этот материал, но ведь действует!

Кирпич – пожалуй, один из самых востребованных строительных материалов. История его насчитывает более пяти тысяч лет, и на сегодняшний день его популярность продолжает расти. Почему так?

Одним из преимуществ строительства является разнообразие конфигураций, архитектурных вариаций. Кирпич имеет довольно маленькие по сравнению с брусом или бетонными панелями размеры, что позволяет придумывать различные строения, используя кирпич при возведении самых неожиданных архитектурных форм. А современная «кирпичная палитра» представлена всеми возможными цветовыми сочетаниями. Все зависит от индивидуальных предпочтений заказчика и возможностей того или иного производства.

Такое производство у нас есть – Хабаровский завод строительной керамики, учрежденный Центром инновационных технологий. Правда, стоит сказать, что определенное время завод никак не мог выйти на проектную мощность – 30 миллионов кирпичей в год. Прорыв произошел в августе прошлого года, когда предприятие впервые выпустило сверхплановую продукцию.

30 миллионов штук – много это или мало? Далекая от строительства, я пытаюсь понять. Мне легче представлять в домиках. Конечно, для каждого строительства существуют свои индивидуальные расчеты, но есть и усредненные варианты. К примеру, дом в сто квадратных метров «скушает» около 30 тысяч кирпичей, ну, может, на забор еще останется или дорожку. Получается, всего за год ХЗСК может «построить» 1000 таких домов? А учитывая, что с августа по декабрь 2020 года завод выпустил сверх проектной мощности 259665 штук кирпича… Ох, а вдруг глины не хватит?

Хватит, успокаивают на ХЗСК. Объем запаса глины, имеющегося в Матвеевском месторождении, составляет 915 тыс. куб. м, что обеспечит работу предприятия при проектной мощности в течение 13 лет.

Правда, наш кирпичный завод, если называть по-старому, на Дальнем Востоке – один такой. Ближайший – в Чите. А значит, соседи тоже захотят строиться. Поэтому ООО «Хабаровский завод строительной керамики» планирует проведение модернизации с целью увеличения производственной мощности предприятия.

Для этого проведен мониторинг организаций, способных выполнить работы по разработке технологических решений для устройства дополнительной линии по производству кирпича производительностью 30 млн. шт. в год.

И уже подготовлен проект контракта на проектирование технологической линии с ООО «Плинфа», являющимся единственным в странах Восточной Европы и СНГ специализированным предприятием, осуществляющим весь спектр профильных работ по производству и модернизации оборудования для кирпичных заводов. Сегодня определяются источники финансирования модернизации производства.

Ирина Северцева