В хабаровском СКА играет прапорщик, который был капитаном

Знаменитый канадский профессионал Горди Хоу гонял по льду шайбу на высшем уровне до пятидесяти лет. Александр Волков, который в составе армейцев Хабаровска по русскому хоккею отыграл целых 28 (!) сезонов, совсем немного не дотянул до такого достижения. При этом один из самых надежных защитников за всю историю клуба провел в высшей лиге отечественного бенди целых 676 матчей.

Когда Волков в 2000 году, образно говоря, повесил коньки на гвоздь, столько встреч в чемпионатах страны больше не провел никто. И только по ходу нынешнего сезона этот рекорд побил защитник красногорского «Зоркого» Юрий Логинов.

Тем не менее Волков остается рекордсменом по количеству сыгранных встреч за один коллектив. Тот же Логинов за свою карьеру сменил пять клубов, а Александр был, по сути, предан одной-единственной команде, за которую сыграл 669 игр (остальные семь встреч на заре своей юности Саша провел за московские «Фили»).

В чем же секрет спортивного долголетия Александра Волкова, который на протяжении многих лет выводил на лед армейцев в качестве капитана команды? Когда его сверстники уже давно смотрели хоккей с трибуны, Николаич, как уважительно по отчеству называли ветерана молодые партнеры, годившиеся Волкову в сыновья, продолжал играть.

При этом номер на льду он никогда не отбывал и мог еще дать фору молодежи. Потому что всегда относился к своему делу профессионально, не искал легких путей и, что немаловажно, соблюдал спортивный режим.

«Пока есть силы – буду играть!»

С Александром Николаевичем автор этих строк познакомился еще в середине 1980-х годов прошлого столетия. Одно время мы даже жили по соседству. Будучи уже тогда известным хоккеистом, Волков женился на девушке из нашего подъезда и на протяжении ряда лет обитал вместе с женой и ее родителями в обычной «хрущевке» в Первом микрорайоне (свое жилье капитан ведущей команды не только Хабаровска, но, пожалуй, всего региона, заимел уже позже). Затем у Волковых родился сын, далее появилась дочь…

Помнится, в обычной жизни Александр был довольно скромным: никакой звездной болезни (хотя уже тогда у Волкова имелась внушительная коллекция медалей чемпионатов СССР) не было и в помине. И многие соседи даже не подозревали, что живут рядом с именитым спортсменом.

Он был всегда приветлив. Именно с Волковым я, в ту пору делавший только первые шаги в журналистике, и сделал первое свое более-менее серьезное интервью. Как сейчас помню ту нашу беседу, по ходу которой Александр Николаевич без утайки рассказывал о своей хоккейной жизни.

«Капитан верит в победу» - так назывался тот материал, опубликованный 30 (!) лет назад как раз в «Молодом дальневосточнике». В конце беседы я не удержался и спросил Волкова, которому в ту пору уже исполнилось 33 года: «Как долго вы еще собираетесь играть?».

Капитан армейской дружины, не раздумывая, ответил: «Пока есть силы и нужен команде, буду играть!» Кто бы мог подумать, что сил этих хватит еще почти на 15 лет?! Когда ему было уже далеко за сорок, кто-то из журналистов вновь задал Волкову похожий вопрос. Тогда игрок сказал примерно следующее:

- Чувствую, что силы еще есть. Но если мне намекнут, что пора, мол, дать дорогу молодым, второй раз тренерам повторять эту фразу не придется.

В сезоне-1999/2000 Николаич провел свои последние матчи в большом хоккее. «Думаю, что годик еще мог поиграть, но тренеры посчитали, что надо заканчивать». Впрочем, позволю себе некоторое отступление и предлагаю читателям сделать небольшой экскурс в историю и вернуться в те далекие времена, когда будущий хоккеист делал только первые шаги в спорте.

Обухово, «Фили», Хабаровск

Родился Александр в подмосковном городе Обухово, где с детских лет прикипел к русскому хоккею. Тогда этот вид спорта в столице и ее окрестностях был достаточно популярен: только в высшей лиге играли три клуба - «Динамо», ЦСКА и «Фили».

Первым тренером в родном Обухово у Саши был Николай Горохов. Он, по сути, и довел парня до команды мастеров. Когда Волкову исполнилось восемнадцать лет, многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Михаил Осинцев, тренировавший тогда «Фили», пригласил молодого защитника к себе в команду.

Дело было в 1971 году. За «Фили» Волков сыграл совсем немного - всего семь матчей. Однако дебют состоялся, Сашу заметили специалисты. Ну а потом служба в армии, и здравствуй, Хабаровск! Думал ли тогда парнишка, что этот город станет со временем для него самым родным?! Едва ли. Наверняка, как и многие, особенно на первых порах, скучал по дому и надеялся отслужить как надо и вернуться. Но жизнь распорядилась иначе.

- Уже после первого сезона, проведенного в Хабаровске, меня пригласили в московское «Динамо», - спустя годы вспоминал Александр Николаевич. - Но, как говорится, от добра добра не ищут. В тот момент в «Динамо» был очень сильный состав, и где гарантии, что я бы попал в основу. Хотя понятно, что перспективы маячили широкие. Опять же от Москвы и до сборной ближе…

Но я решил остаться в Хабаровске. И никогда не жалел о своем решении. Коллектив у нас подобрался сплоченный. Да и как могло быть иначе? Если бы не было такого коллектива, разве мы бы занимали призовые места.

Когда я пришел в клуб, то здесь еще играли такие глыбы, как Анатолий Фролов, Михаил Ханин, Анатолий Гладилин, Владимир Башан, Владислав Помазкин… Ветераны словом и делом помогали как на ледовой арене, так и за ее пределами. И то, что я довольно быстро окреп, стал игроком основного состава, большая заслуга моих партнеров.

Потом ветераны ушли, но их всегда было кем заменить. Появились новые звездочки - Витя Ковалев, Саша Першин, Юра Горностаев, Юра Тишин, чуть позже подтянулись Коля Паздников, Слава Саломатов, Сережа Бурдюхов, Женя Березовский… Не случайно в 1980-е годы мы почти регулярно завоевывали медали. И если вдруг не попадали на пьедестал, для всего города это была такая трагедия.

Из этих «тисков» не выбраться

Сам Волков со временем стал капитаном команды. Понятно, что болельщикам всегда больше запоминаются игроки, которые пишут коньками песни атак. Но не стоит забывать и о тех, кто отвечал за наш тыл. В обороне в те годы, помнится, тоже был порядок. И во многом благодаря Александру. Сам он за карьеру только 16 раз поразил чужие ворота. Зато как отрабатывал в защите, то и дело нейтрализуя соперников!

- Он никогда никого не бьет, не щиплет, - говорил о Волкове в прошлом известный вратарь СКА Анатолий Лутков, которого, увы, сейчас уже нет с нами. - Но если уж Саша положил свою клюшечку на клюшку соперника, тот может не дергаться: из этих тисков игроку соперника уже не вырваться…

Многие тогда в команде были офицерами. А вот Волков оставался прапорщиком. Тем не менее авторитет в клубе (звание капитана команды за красивые глаза не дают) у Александра был огромный.

- Желания непременно стать офицером не было, - рассказывает Волков. - Для этого нужно было ехать в Приморье. Вон поехали туда Витя Булдыгин, Сережа Слепов и получили лейтенантов. Предлагали и мне ехать, Шуре Першину, другим ребятам. Но мы не поехали и остались прапорщикам. Мы прежде всего были хоккеистами, а не военными. Поэтому особой роли - офицер ты или прапорщик - не играло.

- Но ведь получается, что хороший игрок, будучи прапорщиком, получал меньше того же лейтенанта?

- Как сказать. Сейчас уже не секрет, что многих из нас устраивали на дополнительные ставки на предприятия, где мы, разумеется, только числились. Кроме того, выплачивались премии. В общем, не бедствовали. Хотя, конечно, о гонорарах, что получают спортсмены сегодня, мы и не мечтали.

Но время тогда было другое. Например, по итогам чемпионата начальство могло премировать… часами. Для нас главным премированием (и поверьте, это не просто громкие слова) являлись наши болельщики. В то время игроков знали в лицо, причастность к команде была очень престижной. А сколько народу ходило на наши матчи!

Так и посмотреть было на что. Команда ведь постоянно шла в лидерах. Кстати, Александр Волков три раза завоевывал серебряные медали чемпионата СССР и пять - бронзовые. Кроме того, в марте 1988 года армейцы впервые в истории клуба завоевали Кубок страны, расправившись со своими главными соперниками - красноярским «Енисеем» в полуфинале и столичным «Динамо» в решающем матче за почетный трофей. Есть в коллекции Волкова и серебряная медаль чемпионата мира 1983 года.

Пожалуй, единственное, чего не удалось Волкову с компанией, так это стать чемпионами СССР. А ведь сколько было шансов! Но в 1980-х годах «золото» раз за разом доставалось красноярскому «Енисею», где тогда блистали Сергей Ломанов-старший, Андрей Пашкин, Виталий Ануфриенко и другие звезды. Однако считаю, наши ребята выглядели не хуже, но в последний момент фортуна от армейцев отворачивалась.

- Мне кажется, нам не хватало психологии победителя, - считает Волков. - Могли обыграть сильных соперников, а потом оступиться в матче с аутсайдером. Хотя тот наш состав, думается, заслуживал чемпионства. Но не получилось…

…Между тем в команде ветеранов СКА Александра Волкова можно увидеть до сих пор. Выходит, силы до сих пор есть. А ведь Николаичу недавно уже 68 лет стукнуло.