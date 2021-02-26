Новое оборудование получат медучреждения Хабаровского края

В этом году в Хабаровском крае стартовала реализация пятилетней программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Она была утверждена врио губернатора края Михаилом Дегтяревым и одобрена Министерством здравоохранения Российской Федерации.

В 2021-2025 годах на приобретение медицинского оборудования, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, ремонт поликлиник, обучение кадров будет направлено 8,1 млрд рублей из которых более 7 млрд. – средства федерального бюджета. Как сообщил зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов, уже в этом году программой предусмотрено финансирование в размере 1,4 млрд. рублей. Значительная часть этой суммы - более 900 млн. рублей будет направлена на приобретение оборудования.

- К программе модернизации первичного звена мы готовились. Больницы, поликлиники и другие медицинские организации, всего их около сорока в Хабаровском крае, заблаговременно составляли перечень необходимого медицинского оборудования. Все эти планы были защищены и согласованы. Сегодня мы с уверенностью говорим, что в 2021 году приобретем около 600 единиц медицинского оборудования, в том числе - флюорографы, маммографы, рентгенологические установки, компьютерные томографы, - отмечает заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Также в этом году планируется построить 5 новых ФАПов и 1 амбулаторию. Они появятся в селах Шереметьево (Вяземский район), Пушкино (Бикинский район), Марусино (район имени Лазо), Федоровка и Константиновка (Хабаровский район) Нелькан (Аяно-Майский район).



