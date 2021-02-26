Памятные медали вручили в Хабаровске

2020 год Указом Президента России был объявлен Годом памяти и славы. В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории Хабаровского края прошло более 1000 тематический акций и мероприятий. В них приняли участие школьники, молодёжные, волонтёрские и ветеранские движения. Накануне в доме официальных приемов правительства края состоялась церемония награждения. Ее провел зампред краевого правительства Евгений Никонов, который вручил памятные медали Российского оргкомитета «Победа».

- Не смотря на пандемию коронавируса, нам удалось достойно провести празднование Дня победы. Часть мероприятий была перенесена в онлайн формат, а парад прошёл без зрителей. Но даже это не помешало нам поздравить ветеранов, тружеников тыла, детей военного времени. Сказать всем им большое спасибо за мирное небо над головой. Огромная благодарность нашим школам, библиотекам и музеям, которые организовывали тематические выставки и акции в течение всего года. Слова благодарности представителям предприятий и компаний, которые провели благотворительные мероприятия, - сказал зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

Так, награды и дипломы за подписью главы государства вручены коллективам «Краевого центра образования» и «Средней школы №3» г. Хабаровска. Высокой награды удостоены «Поисковое движение России» в Хабаровском крае и региональное отделение всероссийского движения «Волонтёры Победы», а также коллективы компаний «Транснефть – Дальний Восток» и филиала компания «Ингосстрах».

Также в ходе торжественной церемонии почётным Знаком «За заслуги перед Хабаровский краем», который вручается с 2014 года за значительный вклад в развитие региона, награжден член и ученый секретарь Приамурского географического общества, почетный гражданин Хабаровска Александр Филонов. Почётный знак «Заслуженный ветеран Хабаровского края» вручен члену совета ветеранов района имени Лазо Анатолий Заяц.



