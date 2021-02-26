Плодите и размножайте: дальневосточный лосось будет без поддержки

Федеральные власти не будут стимулировать массовое разведение лосося в ДФО, сообщает ТАСС.

По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, специалисты пока не могут точно просчитать биологические последствия массового разведения рыбы. Производства появятся в ограниченном количестве.

Власти не будут в массовом порядке создавать предприятия по разведению лосося на Дальнем Востоке и оказывать им масштабную поддержку.

«Массово — нет. В ограниченном количестве — да. Мы все-таки пока четко не можем просчитать биологические последствия вот этого массового разведения лосося. Государственная поддержка в рамках лососевых рыбозаводов точно не планируется», — сказал Шестаков.

Он уточнил, что для получателей участков под рыборазведение планируется ввести требование инвестиционного характера по строительству рыборазводного завода с определенными характеристиками.

На протяжении последних 30 лет вылов лосося находился на очень высоком уровне, его объемы достигали 1 млн тонн. В последние годы наблюдается снижение примерно до 60 тыс. тонн, искусственное воспроизводство также показывает не очень хорошие результаты. Оно активно развивается в южной части Сахалина, однако и там наблюдается тенденция к снижению.