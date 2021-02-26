В Хабаровске прошел фестиваль "Родной язык - душа народа"





В Хабаровском краевой музыкальном театре накануне прошел фестиваль, посвященный Международному дню родного языка. В мероприятии приняли участие члены Ассамблеи народов Хабаровского края, литературных клубов и студенческой молодёжи края, танцевальных фольклорных коллективов региона.

Дальневосточная государственная научная библиотека стала автором и организатором проекта. В фойе музыкального театра была организована выставка литературы на национальных языках народов России "Сокровища родного языка", а также экспозиция картин хабаровских художников "Национальные мотивы". На втором этаже можно было принять участие в мастер-классах по каллиграфии, декоративно-прикладному искусству, изготовлению тюбетейки или национальных нанайских сувениров. Также для школьников и студентов организовали игры, хороводы, песни и призовая викторина. С национальными языками и литературой народов, проживающих в Хабаровском крае, смогли познакомиться участники фестиваля.

"Хабаровский край является одним из самых многонациональных регионов России, а также третьим по числу коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Для восьми народов наш край является исторической родиной. Сохранение и развитие родного языка – приоритет работы правительства края", – отметил министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Хабаровского края, Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края», Ресурсного центра ТОГУ.

Международный день родного языка отмечают 21 февраля. Он учрежден в 1999 году по предложению Генеральной конференции ЮНЕСКО. Его задача - сохранить «вымирающие» языки, а также сблизить культуры разных народов мира. В Хабаровском крае проживает 145 народов, в том числе 8 из 47 коренных малочисленных народов России: нанайцы, нивхи, негидальцы, орочи, ульчи, удэгейцы, эвены, эвенки. В 32 школах 13 муниципальных районов края преподают родной язык. За последние годы практически в два раза увеличилась численность обучающихся, изучающих родной язык.



