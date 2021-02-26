Хабаровский «Космопорт» будет сиять всеми цветами радуги

Сразу двумя проектами по «Космопорту» занимается компания «Арк Свет». Ведущий специалист предприятия Андрей Шрамко рассказал о некоторых деталях оформления центра. Первый проект – это рекламная конструкция крыши.

- Второй – архитектурное светодинамическое освещение фасада самого здания. Изначально рассматривались несколько вариантов исполнения крышной конструкции в плане способов подсветки. По требованию заказчика она обязательно должна быть цветной и светодинамической. В итоге среди нескольких вариантов выбрали самый сложный и самый эффектный.

По словам Андрея Васильевича, это подсветка плоскости букв светодиодами с индивидуальным управлением. Сложность в том, что в вывеске более пяти тысяч светодиодов, количество в каждой букве зависит от ее размера. И каждый из этих светодиодов управляется в соответствии с написанной программой. Эти буквы готовы, прошли испытание, и ждут момента, когда можно будет установить их на фасад.

- Были и простые варианты подсветки. Например, использование уличных светодиодов, или кластеров, которые просто светились бы одним и тем же цветом. Но в ходе подготовки проектной документации выбрали все-таки другой. В итоге получается эффект пробегающей цветной волны - радуги.

Кстати, в подсветке используется несколько миллионов оттенков. Система управления очень гибкая, позволяет изменять, дополнять, писать новые сценарии. У компании есть в этом опыт. Несколько лет радует горожан электронная ель в новогоднем городке сквера у 23 школы, где внедрена такая система.

- Как будет выглядеть фасад «Космопорта» днем? Здесь тоже мы не искали легких путей. Из многих вариантов заказчик выбрал такой, при котором буквы имеют цветовую гамму, начиная от яркого красно-оранжевого спектра, переходящего постепенно к темно-фиолетовому. Похоже на цвета радуги.

Второй проект касается архитектурного освещения.

- После утверждения проекта в прошлом году были заключены договоры на установление и монтаж. До критических проблем с поставкой импортного оборудования мы успели все завезти и сейчас занимаемся подготовкой прожекторов и линейных светильников, которые будут смонтированы на готовый фасад. Предварительно смонтировали для заказчика видеоролик со светоспецэффектами.

Развитие парка имени Гагарина на «Космопорте» не закончится: городские власти планируют создать там скейт-парк, площадку для занятий воркаутом и планетарий. Сейчас продолжается преображение парка.

Юлия Рудакова