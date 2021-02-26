Итоги собеседования по русскому языку для девятых классов подвели в Хабаровском крае





В этом году его прошли 12,8 тыс. человек. Ознакомиться с результатами школьники могут на сайте "Услуги27". Для тех, кто не явился либо не справился с заданием предусмотрены резервные дни для прохождения испытания.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, итоговое собеседование девятиклассники проходили в своих школах. Им нужно было выполнить четыре задания: прочитать текст вслух, пересказать его с привлечением дополнительной информации, рассказать монолог по одной из выбранных тем, а также провести диалог на выбранную тему с экзаменатором-собеседником. На выполнение участнику отводилось в среднем 15 минут. Оценивалось итоговое собеседование по системе "зачет"/"незачет".

С результатами собеседования можно ознакомиться на региональном портале государственных услуг. Для этого необходимо иметь учетную запись на портале (gosuslugi.ru) - стандартного уровня или подтвержденную. В дальнейшем девятиклассники смогут обращаться на региональный портал по любым вопросам, в том числе там будут опубликованы с результаты и бланки ОГЭ.





Для тех, кто не явился или не завершил собеседование по уважительным причинам, а также получил «незачет», предусмотрены дополнительные сроки сдачи - 10 марта и 17 мая 2021 года. Итоговое собеседование для девятиклассников проводится как обязательное третий год подряд, его успешная сдача является для них условием допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА-9). Результаты собеседования действует бессрочно.



