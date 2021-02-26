Хабаровчанка 22 года назад избила девочку и ограбила квартиру

В январе далекого 1998 года жительница Индустриального района Хабаровска влезла в чужую квартиру, чтобы ее ограбить. В это время в квартире находилась несовершеннолетняя дочь хозяйки жилья. Незваная гостья распылила в лицо девочки перцовый баллончик, после чего жестоко ее избила.

Хату разбойница похитила, прихватив с собой золотое кольцо и одну тысячу долларов. После этого она подалась в бега. Только в 2020 году женщину нашли. Она проживала в Магнитогорске (Челябинская область).

На 41-летнюю преступницу возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд. Активное участие в расследовании принимали сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.