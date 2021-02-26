«Дорожный призыв Дегтярёва»: в Хабаровском крае начали успешно решать одну из главных российских проблем

Жители Хабаровского края, как и всей России, называют дороги одной из самых острых проблем. И совершенно в этом правы. Но просто ругать трассы – это ведь не дело. Гораздо лучше, когда граждане сами втягиваются в решение тех или иных задач.

Михаила Дегтярева в этом направлении можно назвать новатором. Именно по его инициативе в регионе был запущен «Дорожный призыв»: системы, где каждый человек мог проголосовать за ремонт какой-либо магистрали. Участие в голосовании приняли свыше 3200 человек. «Победила» трасса Советская Гавань – Ванино. В результате, федеральный бюджет выделил 2 миллиарда рублей на ремонт этой дороги.

Полным ходом продолжается строительство «Обхода Хабаровска», который позволит разгрузить дороги краевого центра на 18%. Начался ремонт магистрали, соединяющий Чегдомын и Новый Ургал. Возобновлена реконструкция дороги Хабаровск – Лидога – Ванино.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году отремонтировано 180 километров региональных трасс. Также Михаилом Дегтяревым достигнута договоренность о выделении из федерального бюджета 356 миллионов рублей на восстановление дорог, пострадавших от паводка в 2019 году.