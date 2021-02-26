Николаевская культура: лучший дружинник живет на Нижнем Амуре

Лучшего народного дружинника, а также самую профессиональную команду добровольцев выбрали в крае.

В правительстве края подвели итоги конкурса среди активистов, помогающих полиции в охране общественного порядка. В нем приняли участие добровольные формирования из большинства районов региона. Эксперты выбрали победителей сразу в трех номинациях: «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник» и «Лучший участковый уполномоченный полиции по взаимодействию с народными дружинами». Лауреатов наградили грамотами, ценными призами и денежными премиями.

«По традиции в конце февраля мы чествуем лучших дружинников и сотрудников полиции, помогающих развивать добровольческое движение. Дружины в Хабаровском крае начали создавать в 2014 году. За семь лет в регионе появилось 145 народных дружин с общей численностью более 1,3 тысячи человек. К примеру, только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре помощь сотрудникам полиции оказывают 285 добровольцев. И сегодня мы награждаем лучших из них. Спасибо вам за вашу поддержку и активную жизненную позицию», — обратился к участникам церемонии начальник главного управления губернатора и правительства края по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Мальковский.

Работу активистов оценивала комиссия экспертов. Жюри признало «Лучшей народной дружиной» общественников из Амурска. Звание «Лучшего дружинника» получил командир отряда по охране общественного порядка работников учреждений культуры из Николаевска-на-Амуре Сергей Воробьев. А лучшим сотрудником полиции по взаимодействию с народными дружинами стала Татьяна Кузнецова, инспектор отделения организации работы и контроля наружных нарядов отдела охраны общественного порядка УМВД РФ по городу Хабаровску.

В прошлом году добровольцы помогли сотрудникам полиции провести свыше 1,7 тысячи рейдов. При их непосредственном участии из оборота было изъято 316 литров алкогольной продукции, проверено более 1,5 тысячи лиц подучетной категории, выявлено 446 административных правонарушений и 6 преступлений.