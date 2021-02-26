Платежи за ЖКХ в Хабаровске — налог на роскошь?

Жители краевой столицы львиную долю доходов отдают за тепло, свет, газ и воду, но все же ощутимо меньше, чем многие их соседи по региону: нам досталась «золотая середина». Городским управлением экономического развития проведен мониторинг тарифов на коммунальные услуги для населения в 11 административных центрах субъектов ДФО.

По словам специалистов, информация о величине тарифов предоставлена муниципальными образованиями с указанием подтверждающих нормативных документов. Отметим, что с 2012 года тарифы на коммунальные услуги устанавливаются региональными полномочиями с 1 июля года, предшествующему планируемому периоду.

В первой строчке рейтинга — холодная вода и водоотведение. Самый высокий тариф на нее в Анадыре ­–73,39 рубля за кубометр, а по тарифу на водоотведение лидирует Магадан – 42,14 рубля за кубометр. Хабаровск по холодной воде и водоотведению занимает четвертое место в округе — 45,65 рубля за кубометр и 35,20 рубля за кубометр соответственно.

Самая дорогая горячая вода в Анадыре — 279,66 рубля за «куб». Хабаровск же занимает среди соседей по ДФО девятое место – 144,84 рубля за кубический метр.

По тарифу на тепловую энергию краевая столица занимает 8 рейтинговую строчку — 1917,05 рубля за 1 Гкал. Дороже всего тепло обходится жителям Петропавловска-Камчатского — 3800 рублей за 1 Гкал. Второе и третье места у Магадана и Биробиджана.

По стоимости электроэнергии для населения пальму первенства держит Якутск – 6,50 рубля за 1 кВт/час. По одноставочному тарифу на электроэнергию в квартирах с газовыми плитами Хабаровск занимает второе место в регионе (4,91 рубля за 1кВт/час), а в квартирах с электроплитами – шестое (3,44 рубля за 1кВт/час).

Самым дорогим в дальневосточных городах оказался сжиженный газ для населения Биробиджана – 87,02 рубля за 1 кг. Хабаровск со стоимостью в 72,97 рубля за 1 кг – на втором месте.

Аналитики подвели итог — по расчету среднеарифметических значений рейтинговых составляющих по тарифам на коммунальные услуги в Дальневосточном федеральном округе Хабаровск занимает 5 место.