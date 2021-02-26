Голкиперы-долгожители отечественного бенди: кто они?

Самым первым вратарем-долгожителем в отечественном хоккее с мячом был Николай Финк («Красная заря» из Ленинграда). Кстати, он единственный в своем амплуа, кому довелось сыграть не только в первых двух чемпионатах СССР, разделенных тринадцатью годами, но еще и в третьем. Свой последний поединок (было их, к слову, всего 19, но тогда это считалось рекордом среди голкиперов) Финк провел в 1951 году, когда ему было уже 44 года и 52 дня.

Этот рекорд долголетия пал только в ноябре 2009 года, когда вратарь Владимир Шестаков («СКА-Хабаровск», «Сибсельмаш») начал свой последний в карьере чемпионат страны. На тот момент ему исполнилось 44 года и 107 дней. К последнему своему матчу (17 марта 2010 года) Шестаков «повзрослел» еще на 121 день.

Ну а первый рекорд по количеству сыгранных матчей среди вратарей (помните 19 игр упомянутого выше Николая Финка?) просуществовал совсем недолго. Уже в 1952 году Финка на один матч обогнал впоследствии легендарный Анатолий Мельников (Спартак», «Буревестник», ЦСКА, «Динамо» - все Москва), который в итоге за 16 сезонов провел 288 встреч.

Двадцать и более чемпионатов на счету сразу нескольких вратарей. Среди них – Сергей Лазарев, Владимир Шестаков, Денис Половников, Кирилл Хвалько, Всеволод Харчев, Сергей Бурдюхов...

Кстати, Бурдюхов «отмолотил» в итоге 23 сезона. Он единственный голкипер из числа сыгравших более 300 матчей, ни разу не поменявший команду!