Современная модельная библиотека открылась в Корфовском

В поселке Корфовский сегодня состоялось открытие модельной библиотеки. Учреждение создано на базе культурно-досугового центра. Модернизация прошла по соглашению, заключенному между Российской Государственной библиотекой и библиотекой поселка Корфовский. В торжественном мероприятии приняли участие представители министерства культуры края, краевых и муниципальных библиотек, администрации Хабаровского района и Корфовского городского поселения.

Об обновлении сельской библиотеки стороны договорились в 2018 году. В итоге за счет средств администрации сельского поселения в учреждении проведен ремонт стен, полов, заменены пластиковые окна, а также проведен Интернет.

На федеральные средства, выделенные Российской Государственной библиотекой, в библиотеке созданы комфортные функциональные зоны для интеллектуального досуга и общения, проведения значимых мероприятий. Появилась многофункциональная зона чтения и общения с пространством для коворкинга. Также оборудованы творческая мастерская с современным мультимедийным и игровым оборудованием, зоны для самостоятельной работы пользователей в Интернете. В библиотеке появился мобильный доступ к электронным ресурсам, таким как портал Национальной электронной библиотеки (нэб.рф), сайт популяризации истории "История.РФ" (histrf.ru) и др. На детской площадке появилось игровое пространство для малышей.





- На сегодняшний день в крае 307 библиотек. Из них 30 процентов соответствуют модельному стандарту. Наша задача сделать так, чтобы современным требованиям соответствовало как можно больше учреждений культуры. Так, в 2019 году по нацпроекту "Культура" было открыто три модельных библиотеки. В этом году еще две появятся появятся в Нанайском и имени Лазо районах. Есть планы и на 2022 год, - сообщил министр культуры



