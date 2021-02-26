Не поехали: туристическую мошенницу будут судить в Хабаровске

В суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, похищавшей денежные средства, предназначенные на туристические путешествия, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Следствием установлено, что женщина уговорила свою знакомую зарегистрировать на нее юридическое лицо без намерения осуществлять управление его деятельностью. Они подали в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Обвиняемая, являясь фактическим учредителем и руководителем зарегистрированного общества с ограниченной ответственностью, под видом оказания туристических услуг населению принимала от потенциальных туристов денежные средства в качестве оплаты по заключенным договорам о туристическом путешествии.

Однако взятые на себя обязательства по оказанию услуг выполнять не намеревалась и переданные ей денежные средства тратила на личные нужды.

В результате чего похитила у 87 потерпевших более 12 млн рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала частично.

Заместителем прокурора Хабаровского края Максимом Собчуком утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Хабаровска, обвиняемой в совершении двух преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, сведений о подставных лицах группой лиц по предварительному сговору).

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска.

Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и штрафом до 1 млн рублей.