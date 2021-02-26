Экологически просвещать в Хабаровском крае будут по более чем 70 направлениям

План работы по развитию экологического образования и просвещения населения обсудили в правительстве края. Эта работа будет проводиться более чем по 70 различным направлениям. Как рассказали в региональном министерстве природных ресурсов, в разработке плана мероприятий приняли участие органы исполнительной власти и местного самоуправления, научные и экологические организации, учреждения культуры и образования, общественные, профсоюзные и волонтерские объединения.

В течение года в регионе состоятся различные массовые мероприятия экологические акции, конкурсы, уроки экологического просвещения, тематические выставки и экскурсии. Запланировано участие жителей региона во Всероссийских проектах, краевых субботниках, проведение Дней защиты от экологической безопасности в крае. Уже традиционными стали эколого-просветительские акции: "Чистый берег", "Час Земли", "День тигра", "День мигрирующих рыб", "Зеленый патруль" и другие.

- Всемирный фонд дикой природы (WWF) объявил 2021 год Годом водно-болотных угодий. Поэтому большой блок мероприятий в крае планируется посвятить информационной кампании по изучению и популяризации знаний о водных объектах и их биосфере, а также защите водно-болотных угодий на особо охраняемых природных территориях региона, - рассказали в министерстве.

Там также отметили, что в регионе уделяется большое внимание вопросам экологического просвещения и охраны окружающей среды. Активно развиваются формы экологического образования населения, популяризации раздельного сбора твердых коммунальных отходов, продвижения и поддержки социально-ответственного бизнеса. Работа по всем этим направлениям будет продолжена и в этом году. В окончательной редакции план мероприятий будет сформирован на следующей неделе и опубликован на официальном сайте ведомства.



