Страстей — на кал: борьбу с замерзшими фекалиями безуспешно ведут хабаровчане

По словам жителей дома № 4 по переулку Госпитальному, они уже несколько лет не могут справиться со свалкой во дворе и со сливом отходов жизнедеятельности человека.

Пусть все увидят, что творится во дворе дома, который соседствует с перенатальным центром.

«Мы 4 года жалуемся в УК, пишем на сайт администрации, вызывали Губернию, но всё бесполезно. Во дворе дома 4 по переулку Госпитальному постоянно действующая помойка и слив овна (извините, по другому не могу выразиться. Как есть). В морозы мы ещё справляемся, точнее не замечаем ситуацию, но скоро всё начнёт таять и бежать в сквер нашего двора. Пройти по двору будет просто невозможно, окна (даже на 5 этаже) открыть так же невозможно, потому что зловонья разносятся по всему двору», — написали жители дома в соцсетях. Напомним, что в Хабаровском крае действует Центр управления регионом, где отслеживают жалобы жителей на всевозможные проблемы.



