Хабаровск получит на комфорт 71 млн рублей

Сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства края Дарий Тюрин встретился с главным художником Хабаровска Сергеем Пеньковым, чтобы обсудить, какие площадки в этом году благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Изначально в Хабаровске планировалось отремонтировать пять скверов, но в феврале муниципалитет получил дополнительные средства – около 4 млн рублей – и сможет обустроить еще одну общественную территорию. Всего на формирование комфортной городской среды Хабаровску выделено более 71 млн рублей.

«Территории, которые вошли в основной план благоустройства на 2021 год, – это скверы в разных районах города. Самый масштабный из них – сквер «Русских сказок» в парке «Северный», своего рода «Диснейленд» по мотивам русских сказок. Во всех тематических зонах отдыха на этой территории будет использоваться оборудование отечественного производства, фигуры сказочных персонажей также изготовят хабаровские мастера. На обустройство парка сказок уйдет порядка 20 млн рублей», — рассказал министру Сергей Пеньков.

По словам главного художника, сквер «Русских сказок» – самый дорогой проект этого года. Второй по стоимости – сквер на улице Тихоокеанской в районе 10-й городской больницы, за обустройство которого в прошлом году проголосовало больше всего хабаровчан.

Его обустройство обойдется примерно в 17 млн рублей. Сейчас на этом месте фактически ничего нет, территория выглядит неухоженной. Но после завершения всех работ здесь появятся сразу несколько зон отдыха, связанных между собой пешеходными дорожками, а также цветники и газоны, освещение. Кроме того, в этом сквере установят памятный знак медикам, боровшимся с COVID-19.

Сергей Пеньков также поделился планами по благоустройству парка имени Юрия Гагарина. Хабаровчане, живущие в Индустриальном районе, давно ждут благоустройства этой территории. Парк уже частично отремонтирован. В этом году при федеральной и краевой поддержке эта работа будет завершена. Здесь, по словам главного художника, предстоит соорудить несколько площадок тихого отдыха. Малые архитектурные формы и другие элементы дизайна будут выполнены в соответствии с тематикой парка. Сейчас разрабатывается подробный дизайн-проект территории, а завершить работы на всех объектах планируется до конца октября.

«В этом году Хабаровский край получил по нацпроекту на благоустройство общественных территорий 344,57 млн рублей. Из этих средств больше всего было выделено именно Хабаровску, как самому крупному и густонаселенному городу региона. Поэтому у краевого центра есть возможность сделать по-настоящему большие и интересные проекты. При этом важно, что все территории выбрали сами горожане. И новый облик этих площадок также спроектирован на основе предложений, которые поступили именно от людей», — отметил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Глава краевого ведомства напомнил, что в этом году запускается единая федеральная платформа (za.gorodsreda.ru), на которой будет проходить рейтинговое голосование. Выразить свое мнение можно будет уже с 26 апреля и по 30 мая. Поучаствовать в голосовании получат шанс жители 56 муниципалитетов региона старше 14 лет. Общественные пространства, которые наберут больше всего голосов, будут благоустроены в 2022 году.

«Каждый год между субъектами идет борьба за федеральную поддержку на благоустройство в рамках нацпроекта. В этом году мы смогли получить дополнительно более 18 млн рублей, потому что показали хорошие результаты. Одним из важнейших критериев этой работы является участие граждан в решении вопросов благоустройства, и с этого года главная форма такого участия – это онлайн-голосование. Поэтому, после старта этого голосования 26 апреля, призываю всех жителей региона принять в нем активное участие», — добавил министр.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется на территории Хабаровского края с 2019 года. За это время в регионе выполнены мероприятия по благоустройству на 258 общественных пространствах. Еще как минимум 352 территории будут приведены в порядок до 2024 года.



