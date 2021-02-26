В Хабаровском крае будут модернизировать сеть АЗС «Роснефти»

Врио губернатора Хабаровского края встретился в Москве с главным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным. На ней обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и топливного обеспечения Хабаровского края. Был отмечен значительный вклад «Роснефти» в социально-экономическое развитие региона.

- Правительство Хабаровского края выстраивает конструктивные и долгосрочные отношения с "Роснефтью". Компания реализует большую инвестиционную программу в нашем регионе, регулярно проводит день поставщика для местных компаний. Качество выпускаемых на Комсомольском НПЗ продуктов и качество обслуживания населения на АЗС «Роснефти», уровень заработной платы и социальные гарантии заслуживают уважения, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Компания - один из крупнейших налогоплательщиков, работодателей и инвесторов региона. На территории края работают Комсомольский НПЗ и розничная сеть «РН-Востокнефтепродукт».

- Мы работаем абсолютно прозрачно, задействуем биржевой механизм ценообразования. Все участники рынка имеют возможность свободно приобретать моторные топлива Компании на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В январе и феврале 2021 года Комсомольский НПЗ в 4 раза превысил норматив по поставкам бензина на биржу, - отметил Игорь Сечин.

На долю Комсомольского НПЗ приходится 60% нефтеперерабатывающей отрасли Дальнего Востока. «Роснефть» реализует масштабную программу модернизации завода. При этом Комсомольский НПЗ выпускает моторное топливо высшего экологического класса – «Евро 5», а также высокоэкологичное судовое топливо.

В компании сообщают о запланированной реконструкции и модернизации действующей сети АЗС в Хабаровском крае, в том числе - с целью увеличения пропускной способности заправочных станций. Данная инициатива будет способствовать развитию розничного бизнеса компании и повышению конкуренции на рынке топливообеспечения региона.