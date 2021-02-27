Хабаровский хоккеист-вратарь был предан единственной команде

В разные времена ворота хоккеистов хабаровского СКА защищало немало известных голкиперов. Достаточно вспомнить Анатолия Луткова, Сергея Лазарева, Владимира Огнева, Владимира Шестакова, Олега Андрющенко, Йоэля Отена… Достойное место в этом списке, безусловно, занимает и Сергей Бурдюхов - воспитанник хабаровской школы русского хоккея.

Между прочим, Сергей Бурдюхов всю свою карьеру (по нынешним меркам - это большая редкость) провел в родном СКА. В итоге он вписал свое имя в историю армейской команды в качестве самого «долгоиграющего» вратаря. Шутка ли, последний матч, сыгранный им за хабаровчан в сезоне 2000/01 годов, стал для Сергея 378-м в карьере! Ему тогда уже 41 год от роду шел…

Кто-то может возразить: коллега Бурдюхова по вратарскому цеху Владимир Шестаков повесил коньки на гвоздь, когда ему было далеко за сорок. Все это так, но Владимир уступает Сергею по количеству сыгранных матчей за СКА. Интересно, что оба эти вратаря первые шаги в хоккее с мячом делали под руководством одного тренера - Виктора Шабалина.

…Сергей Бурдюхов родился далеко от Хабаровска - в Германии. В то время его отец проходил службу в ГДР, в составе так называемого ограниченного контингенте советских войск. Часть располагалась в городе Росток.

После переезда семьи в Хабаровск Сергей всерьез увлекся хоккеем с мячом, который в те далекие годы был в городе, безусловно, видом спорта № 1. Как раз в ту пору на всю страну гремел подростковый клуб «Восход», что базировался на стадионе «Заря» поселка им. Горького, у истоков которого стоял упомянутый выше Виктор Шабалин. У Владимира Александровича был дар: угадывать в несмышленом, на первый взгляд, пареньке будущую звезду.

- Я до сих пор помню тот славный состав, - рассказывает Виктор Шабалин. - Володя Огнев, Александр Леонов, Сергей Бурдюхов, Юрий Стеблецов (отец Жени Стеблецова, будущего капитана «СКА-Нефтяника»), Сергей Янина, Владимир Шестаков… Команда была построена по типу большой семьи. Огнев привел своего младшего коллегу по вратарскому цеху Бурдюхова и его натаскивал. В свою очередь Бурдюхов потом занимался с Шестаковым.

Примечательно, что вся эта троица не без успеха потом играла за армейцев Хабаровска. Кстати, их тренер тоже в свое время защищал ворота, правда, не на таком высоком уровне. Выходит, у Шабалина было чутьё на голкиперов.

Однако вернемся к Бурдюхову. Когда ему было всего 17 лет, он попал в поле зрения тренеров команды мастеров хабаровского СКА и уже 8 января 1978 года дебютировал в матче чемпионата СССР против новосибирского «Сибсельмаша», в котором дальневосточники одержали победу - 6:5.

Правда, прежде чем занять полноценное место в составе армейской дружины, Сергею пришлось запастись изрядной долей терпения. Ведь в конце 1970-х – начале 1980-х годов роль главных вратарских скрипок исполняли великий Сергей Лазарев (номер № 1 в сборной СССР) и его дублер Владимир Огнев.

Так что вплоть до сезона-1980/81 молодой голкипер появлялся на льду лишь эпизодически, оставаясь в тени своих более опытных партнеров. Но Сергей упорно тренировался, ждал своего часа - и он наступил.

Кардинально ситуация изменилась после того, как в 1983 году Хабаровск покинул Сергей Лазарев. В течение нескольких последующих сезонов Бурдюхов добился статуса основного вратаря, став одним из главных любимцев хабаровских болельщиков вплоть до окончания 1990-х. Отличался стабильностью и надежностью, был специалистом по отражению 12-метровых штрафных ударов. И даже если армейцы проигрывали, упрекнуть Сергея, как правило, было не в чем.

К слову, при его непосредственном участии свое мастерство шлифовало уже новое поколение голкиперов - Владимир Шестаков, Олег Андрющенко, Виктор Яшин… И только когда Бурдюхов понял, что «знамя передано в надежные руки», ветеран спокойно ушел на покой.

Всего в послужном списке Сергея Бурдюхова значатся три серебряные (1982, 1986, 1989) и четыре бронзовые медали (1981, 1984, 1985, 1988) чемпионатов СССР, а также победа в розыгрыше Кубка СССР 1988 года. Наверняка наград в его коллекции могло быть и больше, но в лихие 1990-е нашу команду «заштормило», да и смена поколений затянулась. Но даже в те трудные годы армейцы не теряли лицо. И прежде всего благодаря своему вратарю.