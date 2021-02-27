Житель Хабаровского края убил старушку ломом из-за 6 тысяч рублей

Это циничное преступление произошло в поселке Мухен. Местный 32-летний житель решил поживиться вещами 80-летней женщины. Он влез в ее частный дом и нанес старушке несколько ударов ломом по голове. От полученных травм пенсионерка скончалась.

Мухенец обыскал дом – его добычей стали 6 тысяч рублей. После этого он спешно уехал в Хабаровск. Убийство и ограбление произошло 15 июня 2020 года. Через неделю местные жители обнаружили тело женщины, после чего обратились в полицию.

Преступника задержали и поместили под стражу. Как выяснилось, мужчина уже был судим за совершение имущественных преступлений. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Убийцу ждет суд.