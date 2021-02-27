Хабаровск в Овне: мусорный гороскоп

«Звезды так легли», что в самом центре краевого центра, возле Платинум арены, уже несколько лет не исчезает помойка, кучи мусора регулярно копятся и возле контейнеров и в случайных местах.

Это место, отведенное для бытовых отходов возле дома по ул. Лермонтова, 49. Много лет подряд здесь регулярно появляются не вывезенные кучи мусора, контейнеры часто переполнены. Местные жители считают, что с этим ничего сделать уже нельзя, воняющая помойка стала неистребимым атрибутом их района.

Выше всего кучи отходов — во время новогодних каникул, в течении почти двух недель площадка просто утопает в грязи. Старожилы говорят, что подобное в центре Хабаровска происходит минимум лет восемь.

В теплое время года округе стоит смрад, контейнерную площадку не обрабатывают гигиеническими средствами, ну и, мусор не вывозится. Во время дождя неприятная жижа растекается по району. До мэрии Хабаровска тут всего несколько сот метров, но и это никак не влияет на свалку. Она есть всегда.

И, более того, проблем коммунальщикам добавляют сами местные жители. Всем, кому лень идти до контейнеров, выкидывают отходы где придётся. Уже несколько дней свалка действует в трех метров от детского сада, и дела до антисанитарии никому нет.

А учитывая, что вокруг гадят домашние собаки, этот район жители называют «пятачком разрухи».

Обитатели окрестных домов пытались даже провести эксперимент, размещая фото помоек в соцсетях и рассчитывая на помощь Центра управления регионом, но это не дало результата.

Напомним, в Хабаровском крае действует ЦУР (Центр управления регионом), куда стекаются всевозможные критические посты из соцсетей. Структура призвана решать проблемы, в том числе коммунальные, в короткие сроки.











