Самый богатый российский депутат задержан в Хабаровске

Правоохранительные органы задержали в Хабаровске депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова во время его командировки. Точная причина задержания пока официально не разглашается, сообщает ТАСС.

"Задержали. Сейчас всякое предполагают по поводу предъявленного обвинения, но официально никто ничего не знает", - рассказал собеседник агентства.

По информации Telegram-канала Mash, Пашова задержали по старому делу, срок которого уже истек. Речь идет о видео, в котором один из друзей депутата вытаскивает из реки краснокнижную рыбу, но сам Пашов к ней даже не прикасался. Однако затем сахалинскому парламентарию было предъявлено обвинение по делам его товарища, известного бизнесмена Олега Кана, именуемого "крабовым королем" и обвиняемого в организации убийства предпринимателя.

Дмитрий Пашов родился 9 августа 1967 года в городе Артеме Приморского края. С сентября 2017 года занимает пост депутата Сахалинской областной думы. Помимо этого является председателем правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области (АРСО), владельцем рыбодобывающей компании "Монерон". Forbes в 2020 году признал Пашова самым богатым человеком среди всех чиновников и депутатов России. Официальный доход парламентария в 2019 году составил 6,2 млрд рублей. Пашов женат, воспитывает дочь и двоих сыновей.