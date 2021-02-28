«Серебряная корюшка» пройдет в Советско-Гаванском районе

В Советской Гавани готовятся к проведению фестиваля-конкурса "Серебряная корюшка". В этом году он пройдет 6 марта. Ежегодно в нем принимают участие команды со всего региона.

Как отметили в комитете по туризму министерства культуры края, "Серебряная корюшка" является одним из значимых мероприятий по развитию событийного туризма в регионе. Фестиваль проводится ежегодно и уже приобрел статус международного. За все время его посетили команды из Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, КНР, Узбекистана и др. 2020 год для фестиваля стал юбилейным - состоялся в 15 раз. Участие приняли более тысячи человек со всего региона.

Принять участие в мероприятии могут команды от организаций, предприятий различных форм собственности, обычные жители, а также представители иностранных государств, субъектов РФ, муниципальных районов в составе двух человек в команде.

Участники будут соревноваться в семи номинациях. В том числе на самую мелкую и самую крупную выловленную рыбу, самый большой улов. Также будет оцениваться умение бурить лунки стандартным буром на время.

В рамках фестиваля пройдет конкурс "Мисс Серебряная корюшка". По результатам фестиваля-конкурса участникам и победителям вручат дипломы, кубки, медали и ценные призы.

Гостей фестиваля ждет катание на снегоходах, мини-чемпионат по футболу на кубок "Серебряная корюшка", спортивная программа для детей, а также конкурс болельщиков на лучшее творческо-художественное оформление своей команды.

Фестиваль направлен на пропаганду здорового образа жизни, установление, развитие и укрепление культурных и дружественных связей между жителями Дальнего Востока, муниципальных районов края. По итогам конкурсного отбора в проекте "EventsInRussia/Национальный календарь событий", который реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по туризму, фестиваль удостоен статуса "Национальное событие 2018".



