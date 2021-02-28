Виртуальная выставка, посвященная переселенцам, заработает в Хабаровском крае

Дальневосточная государственная научная библиотека (ДВГНБ) приступила к реализации сетевого проекта "Переселение на Амур: история и современность". Он подразумевает создание одноименной виртуальной выставки, а также издание каталога "Переселение на Амур: взгляд из XXI века". Работа над проектом продлится в течение года, а в декабре его презентуют в школах и учреждениях культуры края.

В прошлом году ДВГНБ выиграла грант в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова в размере 800 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на реализацию сетевого проекта. Участие в нем также принимают четыре учреждения, которые являются партнерами проекта: Музей истории города Хабаровска, Вяземский краеведческий музей им. Усенко, Государственный архив Хабаровского края и Краевой центр образования.

В результате работы над проектом будут созданы одноименная виртуальная выставка о переселении на Амур и печатный каталог «Переселение на Амур: взгляд из XXI века». Выставка расскажет о заселении дальневосточных территорий, которое имеет глубокие исторические корни и свои современные особенности. Основой выставки станут музейные предметы быта переселенцев, их личные вещи, копии архивных документов, коллекции редких и ценных книг, видеофильмы. В каталог войдут оцифрованные музейные предметы, фотографии.

Материалы в каталоге будут построены так, чтобы читатель смог прочувствовать и проникнуться особенностями времён переселения на Амур, освоения необжитого ранее сурового таёжного края. Задача составителя – выстроить сюжет таким образом, чтобы открыть малоизвестные картины истории заселения через предметы быта, фотографии.

- Печатная версия каталога сможет дополнить впечатление от выставки и поможет раскрыть тему во время презентаций в школьной аудитории. Вновь создаваемые выставка и каталог впервые виртуально объединят ресурсы различных учреждений в одно целое – то, что досталось современникам по наследству от предков-переселенцев и создано исследователями этой темы за многие годы, - отметила генеральный директор ДВГНБ Татьяна Якуба.

Проект завершится в декабре 2021 года. Презентация состоится в школах и учреждениях культуры края.В иртуальная выставка будет размещена на сайте Дальневосточной государственной научной библиотеки для свободного использования



