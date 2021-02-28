Как в Хабаровске проходил первый международный турнир по бенди

Международный турнир по русскому хоккею, который проходил под крышей арены «Ерофей» в сентябре 2019 года, конечно же, не оброс таким «мхом», как скажем, чемпионат мира 1981-го на берегах Амура. Тем не менее эти соревнования вошли в историю еще до начала. Ведь это был первый международный турнир в Хабаровске среди клубных команд. И очень приятно, что обладателями почетного трофея стали хозяева - хоккеисты «СКА-Нефтяника».

Между тем за свою многолетнюю историю наши хоккеисты выиграли международный турнир всего лишь во второй раз. Впервые это произошло в далеком 1986-м, когда большинство игроков из нынешнего состава клуба еще не появились на свет. Тогда хабаровчане отличились в Москве на турнире на призы спорткомплекса «Олимпийский».

Скандинавы начинают и проигрывают

Впрочем, давайте начнем с самого начала. Итак, 5 сентября 2019 года - первый день турнира, который с таким нетерпением ждали поклонники русского хоккея. Еще бы: шведские клубы очень редкие гости в наших краях (в последний раз в Хабаровске из скандинавских мастеров бенди гостил «Юсдаль», но это было в 1982 году).

Кстати, шведские «Эдсбюн» и «Болльнес» - зарубежные участники турнира - с первых дней пребывания в Хабаровске буквально влюбились в наш город, особенно гостей покорила арена «Ерофей».

Не упустили они возможность побывать на историческом для всех ценителей бенди в Швеции месте - стадионе им. Ленина. И пусть в хоккей с мячом здесь давно не играют, для скандинавов данное место поистине знаковое: именно на этой арене сборная Швеции в далеком 1981-м впервые в своей истории стала чемпионом мира.

Не учли шведские участники турнира, на мой взгляд, только одного: самый сложный третий день акклиматизации пришелся для них как раз на стартовый день турнира. Со временем-то мы увидели совсем других шведов - нацеленных на борьбу бойцов. В первый же день (организм ведь не обманешь!) зарубежные гости едва ли показали половину своего потенциала.

Возьмем, к примеру, «Эдсбюн». Многократный чемпион Швеции лихо начал стартовую встречу турнира против иркутского клуба «Байкал-Энергия» и уже к исходу 24-й минуты повел - 3:0. Однако со временем скандинавские хоккеисты, что называется, подсели. А вот сибиряки, проводившие только первую игру в межсезонье (до приезда в Хабаровск «Байкал» вообще еще не выходил на большой лед), со временем освоились и с 68-й по 90-ю минуты забили в ворота соперника 7 (!) безответных мячей.

Куда менее интригующим, но, наверное, более драматичным получился второй матч первого игрового дня с участием «СКА-Нефтяника» и «Болльнеса». Скандинавы, как и ожидалось, большое внимание уделили обороне, вполне резонно опасаясь острых нападающих хабаровчан. По этой причине дебют встречи прошел в вязкой позиционной борьбе, конец которой был положен лишь после того, как на 14-й минуте счет открыл Артем Бондаренко.

В обмене уколами преуспели хозяева, на 28-й минуте увеличившие отрыв до двух мячей. Впрочем, вскоре нападающий «Болльнеса» Кристофер Фагерстрем передал ответный привет бывшим одноклубникам и, казалось, вернул игре должный нерв. Однако в оставшееся до перерыва время шведы наделали кучу ошибок в обороне, что стоило им еще трех пропущенных мячей!

Во второй 45-минутке гости окончательно сдались на милость победителям, и голы в ворота «огнепоклонников» полетели один за другим. Катастрофу для «викингов» не предотвратило даже появление на льду в составе армейцев большой группы молодежи.

Вчерашние дублеры органично влились в игру, поддержав настрой своих более опытных партнеров. Как следствие, забитыми мячами отметились Станислав Турушев и Алексей Торгонский. Финальный свисток зафиксировал самую крупную в истории противостояния «СКА-Нефтяника» и «Болльнеса» победу хабаровчан - 12:1. Нет, у себя на родине на Кубке мира шведы выглядели совсем по-другому.

- У нас была трудная дорога до Хабаровска, - посетовал наставник «Болльнеса» Свене Ольссен. - Кроме того, в настоящий момент мы еще не до конца акклиматизировались. Видно было, что парням очень тяжело. Конечно, мы не делаем большой проблемы из этого поражения. Хотя итоговый счет нас сильно огорчил. Мы обязательно обсудим с командой игру, постараемся внести коррективы. Уверен, последнего слова на этом турнире мы еще не сказали. Я очень надеюсь, что мы еще встретимся со «СКА-Нефтяником». Если не здесь, то, скажем, на Кубке мира. И там, обещаю, игра будет совершенно другой.

Забегая вперед, замечу, что «Болльнес» в итоге стал бронзовым призером хабаровского турнира. Значит, коррективы в игру своей команды бывший наставник сборной Швеции, как и обещал, внес.



Два дерби в один день

Своеобразной особенностью турнира стало участие в нем непримиримых соседей-соперников. Хотя Хабаровск и Иркутск разделяют по прямой 2200 километров, они ближайшие географические соседи в российской суперлиге, и матчи между ними всегда проходят в бескомпромиссной и напряженной борьбе.

Расстояние между шведскими городами Эдсбюном и Болльнесом лишь 30 километров. Чуть больше, чем от Южного до Северного микрорайонов в Хабаровске. Но страсти в поединках этих команд вот уже много лет кипят нешуточные. Именно со шведского дерби и начался второй день турнира.

«Болльнес» открыл счет усилиями еще одного бывшего игрока «СКА-Нефтяника» Кристиана Микельссона и удерживал минимальное преимущество вплоть до 50-й минуты. Однако затем «Эдсбюн» усилил натиск, и встреча завершилась его победой - 6:2.

А в дебюте второго матча дня между хозяевами и «Байкалом» феерил хабаровский полузащитник Юрий Шардаков, которому, к слову, в день открытия турнира наряду с Артемом Бондаренко были торжественно вручены удостоверения заслуженных мастеров спорта России.

Три мяча, забитых Юрием менее чем за двадцать минут, были один краше другого. После первого тайма исход матча уже ни у кого не вызывал сомнений. Хабаровчане спокойно довели игру до нужной победы - 7:3 и фактически обеспечили себе участие в финальном матче.



Российско-шведский финал отменяется

Не секрет, что на турнире, проходившем под лозунгом российско-шведского противостояния, все готовились наблюдать в финале борьбу клубов именно этих стран. Однако с этим был категорически не согласен второй представитель нашей страны - «Байкал-Энергия». В напряженном и, самое главное, красивом противостоянии с «Болльнесом» иркутяне вырвали победу 5:4 и обеспечили себе участие в главном финале.

Перед завершающим поединком предварительного этапа чисто теоретически просчитывалась ситуация, когда «Эдсбюн» побеждает «СКА-Нефтяник» с разницей в четыре мяча и вытесняет хабаровчан из финала. Но подобный расклад всерьез могли рассматривать лишь любители математических курьезов.

И даже когда «Эдсбюн», игравший в этом матче строго от обороны, на 16-й минуте в одной из контратак открыл счет, это было воспринято лишь как незначительная оплошность российского чемпиона. Артем Бондаренко быстро восстановил равновесие, а затем Алексей Торгонский шикарным дальним ударом вывел «СКА-Нефтяник» вперед - 2:1.

В дальнейшем хабаровчане держали нити игры в своих руках, успевая при этом обкатывать молодежь. Случались моменты, когда из десяти полевых игроков в составе армейцев вместе со вчерашними дублерами действовали только Василий Грановский и Юрий Шардаков. Не случайно, что два завершающих мяча в ворота «Эдсбюна» провели Станислав Турушев и Дмитрий Аникин. Победа «СКА-Нефтяника» - 7:3 предопределила чисто российский финал.



Нас не догонят…

И вот он, последний день турнира, который вновь начался матчем географических соседей «Болльнеса» и «Эдсбюна» - в нем решалась судьба бронзовых наград. На предварительном этапе, как известно, победил «Эдсбюн». Однако решающее слово оказалось за «Болльнесом», сумевшим одержать победу - 6:4.

Ну а дальше был финал. «Байкал-Энергия» сопротивлялся отчаянно. В самом начале матча Артем Бондаренко и Юрий Шардаков забили два быстрых гола. Сибиряки собрались и смогли счет сравнять.

Однако затем взял игру на себя шведский самородок «СКА-Нефтяника» Эрик Петтерссон, оформивший хет-трик за двадцать минут. Вся завершающая часть поединка проходила под диктовку хабаровчан, которые одержали более чем уверенную победу - 10:2!

Кстати, Петтерссон в финале отметился «покером» и вместе с товарищем по команде Артемом Бондаренко вошел в число лучших снайперов турнира: оба форварда в итоге забили по 10 мячей.

Вообще, результаты «СКА-Нефтяника» на турнире выглядели впечатляющими - четыре победы в четырех матчах при разнице забитых и пропущенных мячей 36-9.

Дружба народов

Понятно, что за ходом турнира наблюдали в основном хабаровские поклонники русского хоккея. Однако на трибунах была замечена немногочисленная группа иркутских болельщиков, которая совсем сникла в ходе финального матча.

Два шведских болельщика, прилетевших вместе со своей командой, были, естественно, расстроены непопаданием своих любимцев в финал, но высказали надежду на предстоящий реванш на Кубке мира (так оно в итоге и случилось).

Внимательно наблюдал за играми и новый главный тренер национальной сборной России Павел Франц. Он отметил хорошую организацию турнира и особо похвалил молодых хоккеистов «СКА-Нефтяника».

- Такие турниры, безусловно, нужны, - считает один из поклонников армейцев Анатолий Крылов. - Понятно, что соперники находились в разных «весовых категориях». На шведских командах сказались перелет и акклиматизация, хоккеисты «Байкала» только в Хабаровске встали на лед. Но, несмотря на это, игры получились очень захватывающими. Что стоит только игра за третье место «Эдсбюн» - «Болльнес». Интрига была до последних секунд, шведы не жалели друг друга, даже потасовки наблюдались.

Случались и курьезные моменты. Технические заминки возникли из-за ливневого дождя и перепада температуры: в арене появился туман, пропадал ненадолго свет. Но это не омрачило настроение болельщиков.

Кстати, Анатолий Крылов познакомился на турнире с болельщиком из Швеции Кристофером Нильсоном.

- Мы сфотографировались, обменялись адресами в «Инстаграм», мне удалось заполучить в качестве сувенира шарф клуба «Эсдбюн», - продолжает Анатолий. - А в финале швед уже вместе с нами болел за «СКА-Нефтяник».

Финал. "СКА-Нефтяник" - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 10:2 (5:2). Мячи: 1:0 (2 мин.) А. Бондаренко (Джусоев), 2:0 (16) Шардаков, 2:1 (18) Вдовенко (А. Прокопьев - угловой), 2:2 (22) Кузнецов (Вдовенко), 3:2 (25) Торгонский (А. Бондаренко), 4:2 (29) Петтерссон, 5:2 (35) Петтерссон (Усов), 6:2 (49) Петтерсон (Ишкельдин), 7:2 (52) Ишкельдин, 8:2 (69) А. Бондаренко (Ишкельдин - угловой), 9:2 (76) Петтерссон (Джусоев - угловой), 10:2 (77) Аникин (Джусоев).

Вратари: Рысев - Лапин. Угловые: 11 - 7. Штрафное время: 10 - 20. Гл. судья: Е. Тютюков (Горно-Алтайск). "СКА-Нефтяник": Каменев, Викулин, Грановский, Ю. Бондаренко, Антипов, Усов, Шардаков, Джусоев, Ишкельдин, А. Бондаренко, Петтерссон / Плотников, Шалухин, Аникин, Хандамаев, Торгонский, Турушев, Скопинцев.