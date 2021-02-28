От хабаровского тренера доставалось даже Ломанову

Юрий Тишин, которому недавно исполнилось 65 лет, был одним из ведущих игроков армейского клуба 80-х годов прошлого века, а впоследствии тренером. В той славной дружине каждый игрок считался личностью. Иначе и быть не могло: ведь СКА практически каждый год боролся за медали чемпионата СССР.

Что можно сказать о Юрии Тишине как игроке? Таких, как он, обычно называют «рабочей лошадкой». Понятно, что болельщикам больше запоминаются хоккеисты, которые отправляют мячи в ворота соперников. Но кто-то ведь должен делать и черновую работу, которая, на первый взгляд, как бы ни видна.

Этим «кто-то» и был Юрий Тишин – игрок исключительно коллективный. При этом обладал отличным катанием и техникой, прицельным ударом с обеих рук, что позволило ему записать на свой лицевой счет 107 мячей в чемпионатах страны. Кроме того, Тишин считался непревзойденным мастером персональной опеки, что неоднократно отмечали специалисты и его соперники, в числе которых значился и легендарный Сергей Ломанов-старший.

Наверное, играй Юрий в другое время, он вполне мог претендовать на место в национальной сборной и соответствующие этому регалии. Однако в период 70-х–80-х годов отечественный хоккей располагал целым созвездием выдающихся мастеров, и места в сборной Тишину, увы, не нашлось.

Зато клубных регалий у него хватало – две серебряные и четыре бронзовые медали чемпионата страны, а также Кубок СССР, который армейцы впервые завоевали как раз в «тишинскую эпоху» - в 1988 году. Завершив выступление за СКА в 1988 году, Юрий (точнее, теперь уже Юрий Иванович) подался в тренеры, став помощником тогдашнего наставника клуба Владимира Башана. Как позднее признавался Тишин в одном из интервью, в качестве главного тренера команды в обозримом будущем он себя не видел. Однако судьба распорядилась иначе.

После того как весной 1990 года Владимир Башан в самом расцвете сил (еще за год до этого он входил в тренерский штаб сборной СССР) ушел в отставку, его помощнику, то есть Юрию Тишину, пришлось взять бразды правления в свои руки.

Прямо скажем, ему не повезло. Ведь дебют Юрия Ивановича на посту главного тренера совпал с самым черным периодом в истории хабаровского хоккея с мячом (впрочем, кому тогда было легко?!). Развал СССР крайне негативно сказался на положении Вооруженных сил страны, неотъемлемой частью которых в то время являлась дружина. Причем не только в финансовом плане. Если охарактеризовать общую ситуацию, царившую в армии, одним словом, то только так – БАРДАК!

К тому моменту, когда Тишин занял пост главного тренера, СКА уже лишился большой группы своих лидеров. В строю еще были звездные ветераны, однако обстановка внутри команды была настолько нездоровой (к тренеру она не имела никакого отношения), что армейцы выдали худший в своей истории сезон, завершив чемпионат страны на предпоследнем, 13-м месте!

Так, многократный призер чемпионатов СССР оказался на грани вылета в первую лигу. От этого унизительного шага команду спасло лишь решение национальной федерации о расширении состава участников высшей лиги. Видимо, кто-то наверху вспомнил о былых заслугах армейцев. Нечто подобное, к слову, однажды случилось в футболе с ленинградским «Зенитом», который по итогам сезона-1967 должен был покинуть высшую лигу. Но команду простили: негоже, мол, в год 50-летия Октябрьской социалистической революции обижать город, где ковалась та самая революция.

Однако вернемся к Юрию Тишину и его команде. Болезненный процесс смены поколений в команде продолжался. Вот уж когда, наверное, руководство СКА вспомнило времена, когда клуб налево-направо разбрасывался талантливой молодежью. Как ни старались тренеры, материал, который был у них в распоряжении, никак не соответствовал решению высоких задач.

Сложная же финансовая ситуация, в которой оказался клуб, лишь еще более усугубила положение, отбросив СКА в разряд аутсайдеров чемпионата страны. В период с 1991 по 1998 годы команда, демонстрируя в целом довольно симпатичную игру, только дважды смогла финишировать в первой десятке (7-е место в 1992-м, 9-е место – в 1998-м).

Был момент, когда матчи даже в рабочие дни проводились исключительно в дневное время. О каком зрительском интересе можно было вообще говорить? Ко всем бедам, обрушившимся на клуб в 90-е, добавились и внутренние интриги, в результате которых Ю. Тишин весной 1998-го был вынужден покинуть пост главного тренера.

Говорят, что невозможно войти в одну реку дважды. Не верьте! Прежде в истории СКА был только один случай, когда бывший наставник команды повторно занимал эту должность (Михаил Ханин). Юрий Тишин стал вторым. Об авторитетном специалисте неожиданно вспомнили осенью 2001 года, в самый канун старта очередного чемпионата страны. Кстати, предыдущий сезон хабаровчане завершили на весьма почетном для себя 4-м месте, проиграв битву за «бронзу» кемеровскому «Кузбассу».

Тем не менее руководство клуба приняло решение поменять наставника, каковым в тот момент являлся Александр Леонов (ныне глава физкультурного движения в Хабаровске). Впрочем, Леонов остался в команде в качестве второго тренера, и тандем двух бывших одноклубников получился весьма плодотворным.

В сезоне 2001/02 годов армейцы еще раз продемонстрировали, что готовы к возвращению в элиту, завершив чемпионат на 5-м месте из 22-х участников. Главные же события сезона развернулись весной, когда дальневосточники отправились в Казань, на финальный этап розыгрыша Кубка России.

Вопреки многочисленным пессимистическим прогнозам, «Тишин и Ко» сотворили настоящую сенсацию. Обыграв бронзового призера чемпионата страны «Кузбасс» - 7:6 и чемпиона России «Водник» - 8:5, хабаровчане в финале уверенно разобрались с хозяевами льда – хоккеистами местной «Ракеты» - 6:1 и после 14-летнего перерыва вновь привезли хрустальную чашу на берега Амура!

Таким образом, Юрию Ивановичу дважды удалось попробовать шампанского из кубка: в первый раз как игроку, во второй – как тренеру. После столь удачного сезона будущее главного тренера виделось вполне безоблачным. Однако вскоре после возвращения команды из Казани тренерский штаб неожиданно получил отставку. Что ж, такова тренерская доля – лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз…

Между тем Тишину тогда было всего 46 лет. Как говорится, тренер в полном расцвете сил. Неужели так быстро карьера приблизилась к закату? Ан нет. Прошло несколько лет, и о Юрии Ивановиче вновь вспомнили в родном клубе.

Неудачное выступление «СКА-Нефтяника» в осеннем игровом цикле и в стартовых матчах чемпионата России сезона-2006/07 повлекло за собой отставку тогдашнего наставника команды Виктора Ковалева. И вновь в качестве «палочки-выручалочки» в команду был призван (уже в третий раз) Юрий Тишин.

Впрочем, перерыва в тренерской деятельности Юрия Ивановича между его вторым и третьим пришествиями в клуб не было. Попробовав себя в качестве рефери, Тишин возглавил абаканские «Саяны». Однако потом вступил в конфликт с руководством клуба из Хакасии и был вынужден подать в отставку. Как оказалось, очень своевременно.

Юрию Ивановичу удалось вывести команду из пике. Тем не менее чемпионат-2006/07 «СКА-Нефтяник» завершил только на 9-м месте. Правда, на этот раз санкций к наставнику применять не стали, позволив ему готовить команду к следующему сезону, начальные результаты которого вселяли в сердца болельщиков самые радужные надежды.

Блестяще отыграв на предварительном этапе чемпионата (2-е место в зональной группе), хабаровчане создали, как казалось, внушительный очковый гандикап, который позволял им уверенно чувствовать себя в играх второй части сезона. По общему мнению, «СКА-Нефтяник» был обязан быть как минимум в тройке призеров.

Однако решающий этап чемпионата команда откровенно провалила, набрав в 12 матчах всего 7 очков. В итоге армейцы заняли лишь 5-е место. Еще год назад подобный результат был бы расценен как несомненный успех. Но не в этот раз. Поэтому, после окончания сезона Тишину была выдана очередная отставка, ставшая для него в Хабаровске последней.

Тем не менее его тренерская карьера на этом не закончилась, и какое-то время Юрий Иванович работал все в тех же абаканских «Саянах» и новосибирском «Сибсельмаше».