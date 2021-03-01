Михаил Дегтярев и вице-премьер Дмитрий Чернышенко обсудили нацпроект по туризму

На встрече обсуждались вопросы развития туризма и спорта.

В национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», который должен быть готов весной 2021 года, определят несколько туристическо-рекреационных кластеров. Ими станут Дальний Восток, Золотое Кольцо, Крым и другие. Как рассказал Михаил Дегтярев, Хабаровский край может войти туда со своим уникальным комплексным инвестиционным проектом «Амур-дорога тысячелетий», который включает три туристских кластера «Амур-Хабаровск», «Большой Хехцир», и «Комсомольск-Солнечный».

В результате реализации нацпроекта, предполагается, что к 2030 году значительно увеличится турпоток внутри страны, и вырастет количество рабочих мест в сфере туризма Хабаровского края.

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев обсудили развитие спорта в регионе. Вице-премьер отметил успехи хабаровской команды СКА-Нефтяник, лидера российского и мирового хоккея с мячом, пожелал успехов организаторам и участникам первенства России по греко-римской борьбе, которое пройдет в Хабаровске с 10 по 12 марта. В очередной раз край примет сильнейших спортсменов страны.



