Бездомным животным в Хабаровске будет проще обрести приют

В Законодательной Думе Хабаровского края обсудили законодательную инициативу о предоставлении юридическим лицам земельных участков в аренду без проведения торгов для размещения объектов коммунально-бытового назначения, являющихся приютами для животных.

Законопроект прорабатывался с различными органами власти и прокуратурой края в течение года председателями постоянных комитетов Думы Александром Бруско, Сергеем Лопатиным, депутатом и зоозащитницей Натальей Коваленко. В Думу не раз поступали обращения о сложностях в организации приютов, законопроект поможет решить земельный вопрос. Он уже принят краевым парламентом в первом чтении и тщательно прорабатывается ко второму, чтобы закон в итоге получился эффективным.

Как отметил председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательству и инфраструктуре Виктор Лопатин, предлагается упростить процедуру получения земли для строительства приютов в крае и предоставлять ее в аренду без торгов. Это будет еще один шаг по решению проблемы безнадзорных животных.

Наталья Коваленко рассказала присутствующим о проблемах в законодательстве, регулирующем вопросы ответственного обращения с животными, о деятельности некоммерческих организаций (НКО), которые помогают братьям нашим меньшим, попавшим в беду, за счет благотворительных средств, о проблемах, с которыми сталкиваются зоозащитники. Сложности с получением земли для приютов – одна из них.

«Все НКО выполняют важнейшую социальную функцию, и это совсем не помощь животным. Это помощь людям, нашедшим животное в беде. Ведь, в конце концов, на телефоны горячих линий защитных НКО звонят не кошки и собаки, а пожилые беспомощные люди (35 процентов), дети (20 процентов), находящиеся в сильнейшем волнении, люди молодого и среднего возраста, у которых на руках умирает подобранное животное, а как помочь — они не знают. По статистике, тех, кто не знает, как помочь раненому или выброшенному животному, – 95 процентов обращающихся. Тех, кто не знает, как правильно составить заявление в полицию в случае жестокого или халатного обращения с животным – 98 процентов обращающихся. Выполнять свои функции зоозащитным НКО порой бывает очень сложно», – сказала зоозащитница Наталья Коваленко.

В ходе обсуждения были затронуты и проблемы реализации Федерального закона №44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В частности, приводили примеры, когда госконтракт на отлов животных выигрывал предприниматель, не имеющий никакого материального обеспечения для этого вида деятельности.

По итогам обсуждения, общественный совет единогласно решил поддержать законопроект и направить рекомендации в Правительство края, чтобы порядок установления определения соответствия объекта коммунально-бытового назначения, являющегося приютом для животных, критериям, предусмотренным в законопроекте, был принят в кратчайшие сроки после принятия законопроекта в качестве краевого закона.