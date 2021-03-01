Миллиардеру с Сахалина нашли пристанище в СИЗО Хабаровска

Суд в Хабаровске отправил под арест депутата Сахалинской облдумы Пашова, сообщает РИА Новости.

Депутата-миллиардера Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, задержанного в Хабаровске в пятницу, отправили под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в понедельник в Центральном районном суде.Ранее источник агентства заявил, что Пашова задержали во время командировки.

«Центральным районным судом 28 февраля (Пашову — ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 26 апреля. Он будет пока находиться в СИЗО Хабаровска, а далее — как решит следователь», — сказала собеседница агентства.

Как пояснил РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРП), депутат местного парламента Максим Козлов, Пашова задержали по давно возбужденным уголовным делам. Пашов, по его словам, все это время был на Сахалине, посещал все допросы, участвовал в следственных мероприятиях.

Местные СМИ предполагают, что задержание Пашова связано с делами против его бывшего соратника Олега Кана, которого называют «крабовым королем». Сам Кан находится в международном розыске.

В эфире федерального телеканала в декабре 2018 года вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации в Южной Корее и Японии камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес был организован, в частности, Каном.



Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее поручил центральному аппарату ведомства забрать у сотрудников сахалинского главка СК материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему они приостановили расследование. Следственный комитет установил, что Кан является организатором убийства. Его пособника Дмитрия Полякова осудили в 2011 году.

Дмитрий Пашов заседает в сахалинском парламенте с 2017 года. Кроме того, он председатель правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области и владелец рыбодобывающей компании «Монерон». В 2019 году Forbes назвал Пашова самым богатым депутатом России. Задекларированный доход тогда составил 6,2 миллиарда рублей.