Компании Хабаровского края могут получить знания по цифровой экономике

В федеральном проекте "Кадры для цифровой экономики" могут принять участие представители края. Специалисты органов власти, НКО, образовательных учреждений, коммерческих компаний и корпораций пройдут обучение в рамках программы КЛИК, рассказали в министерстве информационных технологий и связи края.

- КЛИК – это образовательный курс, который входит в список мероприятий нацпроекта "Цифровая экономика". Программа, рассчитанная на 108 часов, обучает навыкам управления на основе данных и помогает сформировать команды цифровой экономики. Занятия направлены на повышение уровня цифровых компетенций, формирование навыка работы с данными, оно поможет участникам реализовать собственные проекты. В рамках обучения команды решают актуальные для своей организации задачи и повышают эффективность работы с информацией, - рассказали в министерстве.

Оператором образовательной программы выступает Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики Университет 2035. Заявки на обучение принимаются от групп численностью 5–10 человек. Для участия в отборе каждая команда должна представить проект, направленный на достижение стратегических целей организаций-участников. В его основе должны быть заложены принципы цифровой трансформации, оптимизации или изменения существующих процессов, а также создания новых цифровых решений.

- Цифровое развитие государства зависит от компетенций каждого сотрудника. Сегодня необходимо владеть инструментами создания и реализации проектов, использовать технологии искусственного интеллекта и визуализации данных, в особенности руководителям. Такие навыки помогут обеспечить максимально эффективную работу госаппарата, бизнеса и повысят профессиональную ценность специалиста, – отметил руководитель федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Евгений Кисляков.





Заявки на обучение в первом наборе 2021 года принимаются до 26 марта на сайте clickcdo.ru. Обучение пройдет с 1 апреля по 1 июля в очно-заочном формате с применением дистанционных технологий.





Напомним, программа КЛИК была запущена в 2020 году. За прошедший год благодаря ей цифровые навыки освоили более 5000 человек по всей стране.



