Вопросы взаимодействия власти и бизнеса обсудили в Хабаровском крае

Этот вопрос рассмотрели в ходе встречи первого заместителя председателя правительства Марии Авиловой с активистами ХРО "Опора России". В фокусе внимания предпринимателей разные аспекты работы региональных властей: от разработки стратегии развития края до поддержки отдельных видов экономической деятельности. При этом бизнес беспокоит отсутствие диалога, а иногда и формализм в решении ряда проблем.

- Прошлый год выдался очень непростым для бизнеса – на проблемы, которые копились и не решались в крае годами, наслоились ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Поэтому главный критерий в работе правительства - поддержать наиболее пострадавшие отрасли экономики. При этом мы понимаем и хотим донести до бизнеса, что все проблемы не могут быть решены в один момент. Мы будем решать их поэтапно, в тесной связке с предпринимательскими объединениями и жителями края, - отметила Мария Авилова.

Активистов "Опоры России" особенно тревожит ситуация в таких направлениях, как поддержка бизнеса, занятого в сфере строительства и грузоперевозок, сельского хозяйства и лесной отрасли.

- В лесной отрасли требуется провести анализ, у кого из лесопользователей какие есть ресурсы и какие инвестиции, и почему возник дисбаланс: у кого-то лесных ресурсов в разы больше, чем у других. Что касается туризма, то нам нужно активнее продвигать Хабаровский край на общероссийском рынке туристских услуг. Помимо этого необходимо рассмотреть возможность по усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса в строительной отрасли, пассажирских и грузовых перевозках, - подчеркнул в своем выступлении председатель краевого отделения «Опоры России» Сергей Мазунин.

В свою очередь предприниматели готовы высказать свои предложения по внедрению новых мер помощи МСП, особенно для предпринимателей, осуществляющих деятельность в малочисленных и отдаленных районах края. Для этого необходимо использовать механизмы, которые реализуют краевые институты развития.

- По просьбе предпринимателей в крае запущены и активно работают электронные ресурсы: площадки Гарантийного фонда и Фонда поддержки малого предпринимательства, ЦОУ "Мой бизнес". И эти ресурсы востребованы – поступили первые заявки на финансирование из отдаленных районов края. Мы и дальше готовы прислушиваться к мнению предпринимательского сообщества. Поэтому все внесенные сегодня предложения и замечания правительство края возьмет в работу, - сказала Мария Авилова.

Она также отметила, что будет усилена работа информированию бизнеса о крупных проектах, которые планируется реализовать на территории края, и тех возможностях, которые эти проекты открывают. Так, например, правительство края выдвинуло обязательное условие крупным инвесторам по максимальному привлечению местных предпринимателей в качестве поставщиков и подрядчиков.



