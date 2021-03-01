Коммунальщики Хабаровского края получат поддержку на капремонт объектов

В 2021 году коммунальные предприятия края могут получить поддержку из регионального бюджета на капитальный ремонт объектов инфраструктуры. На возмещение таких затрат в бюджете края предусмотрено 20 млн рублей. Обновление коммунального комплекса с помощью краевых субсидий поможет сократить расходы на производство услуг, а значит, в какой-то мере ограничить в будущем рост тарифов ЖКХ.

- Сегодня многие объекты коммунальной инфраструктуры края морально устарели. В среднем износ составляет 60%. Это увеличивает затраты на производство и транспортировку коммунальных услуг, что в конечном счете сказывается на тарифе. Поэтому краевые власти оказывают поддержку тем коммунальным предприятиям, которые обновляют котельные, сети, электростанции и другие объекты инфраструктуры жизнеобеспечения, - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Чтобы получить поддержку, необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, объекты, по которым проводится капремонт, должны находиться в краевой собственности. Во-вторых, затраты на ремонт не должны входить в тариф. Заявку на получение господдержки необходимо направить в министерство ЖКХ края до 15 ноября.

- Возместить можно расходы на замену и установку оборудования, разработку и актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и прочие мероприятия. Такая господдержка позволит коммунальным предприятиям проводить больше ремонтов и быстрее обновлять коммунальный комплекс. Благодаря этому, помимо снижения затрат и сдерживания тарифов, повысится качество услуг и надежность систем, что позволит без аварий проходить отопительный период, - добавили в министерстве.

Напомним, в этом году финансовую помощь из краевого бюджета на капитальный ремонт коммунальных объектов, которые находятся в муниципальной собственности, также получат 20 муниципальных образований края. На проведение этой ремонтной кампании из бюджета региона выделят более 74,6 млн рублей.



