Дегтярев перед трудностями не спасовал — Андрей Белоглазов

Член Общественной палаты Хабаровского края оценил работу врио губернатора Хабаровского края

Михаил Дегтярев, будучи депутатом Государственной Думы не думал и не гадал, что ему придется встать за штурвал управления Хабаровским краем.

Прямо скажем, территория сложная и по климатическим условиям, и по кадровому потенциалу, да и финансовую составляющую беззаботной не назовешь. Закредитованность субъекта заставляет экономить каждый бюджетный рубль, а социальная напряженность держит население в эмоционально взрывном поле.

В такой ситуации мало было уверенности у людей, что назначенный к исполнению обязанностей молодой врио сможет удержать ситуацию на плаву. Но вот прошли первые полгода в должности, и жители Хабаровского края дают в целом положительные оценки.

Конечно рано говорить о заметных сдвигах в экономике, но точно можно сказать, что Михаил Дегтярев перед трудностями не спасовал, умеет правильно расставить приоритеты. Коренные дальневосточники понимают, что шутить с зимой ой как опасно и врио сразу после приземления в Хабаровском аэропорту сразу расставил акценты по северному завозу и лично посетил отдаленные поселения.

Жителей краевой столицы северные проблемы не очень волнуют – здесь снежных заносов нет, перебоев с продуктами тоже , но хабаровчане жирный плюс ставят Дегтяреву за умение грамотно управлять региональным правительством. Без лишней суеты, практически не заметно прошло кадровое обновление по ключевым направлениям экономики и социальной сферы.

Он заставил министров быть ближе к людям, оперативно реагировать на возникающие проблемы и запросы граждан. Самое главное, что Дегтярев подбирает в свою команду профессионалов, умеющих вести диалог с федеральным центром и продуктивно налаживать свою отрасль.



Поздравляя друг друга с днем рождения или праздником всегда желаем доброго здоровья. Лично я бы сказал Михаилу Дегтяреву спасибо, за то, что уделяет первостепенное внимание медицинскому обеспечению. Это при его личном участии налаживалась работа по выходу из кризисной ситуации, связанной с высоким уровнем заболеваемости, изыскивались дополнительные средства на медицинское оборудование, реализуются меры доступности медицины в отдаленных районах края.