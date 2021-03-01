В Хабаровском крае при Черном венерологи заботились о качестве членов КПСС

Начав свою карьеру при Сталине, с 1962 по 1970 годы прошлого века он был председателем Хабаровского крайисполкома. С начала 70-х и по конец 80-х годов Алексей Клементьевич – первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС.

Практически с первых шагов в должности врио губернатора края Михаил Дегтярев объвил, что в работе будет ориентироваться именно на Чёрного. И этой позиции он методично придерживается.

«В годы Чёрного в крае было построено боле 60 предприятий, 100 промышленных объектов, удалось ликвидировать дефицит электроэнергии. При нем небывалый размах получило жилищное строительство, - отметил Дегтярев, выступая на вечере в честь юбилея политического деятеля. - Я лично считаю своим долгом продолжить курс развития, который задал Алексей Клементьевич, с ним край стал лидером. Перед нами сегодня стоит задача сделать все, чтобы жизнь и работа в крае приносили удовольствие».

Время собирать камни

«Его требовательность, жесткость часто оборачивалась грубостью. У него, несомненно, был авторитарный склад руководства, но он проявлялся в интересах дела, а не в личностных отношениях», - вспоминает в своих мемуарах секретарь Советско-Гаванского горкома Александр Громов.

В те времена ходила шутка: «Сможет ли лошадь из Владивостока дойти до Москвы? Могла бы, да съедят в Хабаровске». Благодаря Чёрному этот анекдот потерял актуальность: вокруг Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре было выстроено «продуктовое кольцо» – птицефабрики, комбинаты, аграрные совхозы, комбикормовые заводы. Чтобы снизить отток кадров из региона, Чёрный обошел десятки московских кабинетов и выбил северные надбавки для дальневосточников.

«Чтобы убедить плановые органы, министерства что-то построить здесь, он готовил документы и с этими папками бумаг ехал в Москву. Ему удавалось убеждать», - рассказывает ведущий научный сотрудник отдела современной истории Гродековского музея Денис Сафонов.

Современники вспоминают, что работал Чёрный много и того же требовал от подчиненных. Бывший председатель Хабаровского горисполкома Александр Панченко в своих воспоминаниях так рассказывает о руководителе: «Ему было дело до всего. Отставало строительство – он делал объезды по стройкам, отставало село – он уже на полях». В ту пору партфункционеры шутили: «Если Чёрный едет в отпуск, весь край отдыхает».

«При Алексее Клементьевиче был создан надежный фундамент, что позволяет и сегодня строить и созидать», - заметил нынешний глава региона, врио губернатора Михаил Дегтярев.

Обойдемся без бананов

Именно при товарище Чёрном в крае усилено развивалось движение студенческих строительных отрядов. Это когда после второго, третьего и далее курсов студенческая молодежь (не вся, но добрая часть) организованно отправлялась на заработки – как на стройки пятилетки, так и на путину, проводниками поездов дальнего следования (золотая жила, кто понимает!) и прочие шабашки.

В 1970 году в стройотряде «Чайка-70» за два месяца ударной работы по 10-12 часов в день в районе мыса Лазарева строили дома из дерева, студенты-третьекурсники получали прядка 1200 рублей. Для информации, в то время на заводе им. Горького рабочие получали от 100 до 150 рублей в месяц.

А вот абитуриентов и младшекурсников вузов и иных, чуть ниже по рангу, учебных заведений дружными колоннами осенью отправляли в сельскую местность на уборку картошки, капусты и прочих корнеплодов. Жили чаще всего в бараках, с во-о-от такими щелями в межкомнатных стенках, с паршивым отоплением, умывались на улице под навесом. А с предприятий, в том числе и федерального подчинения, могли сорвать среди рабочей недели часть коллектива на покос трав, на строительство коровника и далее по списку – это называлось «шефская помощь».

При Чёрном создали так называемый сельхозпояс вокруг Хабаровска. Много чего сажали, а потом собирали. Жаль, что всего до весны не сохранялось. По скромным подсчетам, от четверти до трети сельхозпродукции, заложенной в склады, превращалось в гниль – технологи переработки и хранения отставали от темпов развития сельскохозяйственного производства. И если с картошкой, капустой, огурцами, свеклой и иными «продуктами земледелия» было более-менее, то вот с фруктами… Лимоны, апельсины, авокадо, да та же фейхоа у нас не росли. Были свои, выведенные в результате селекции образцы – груши, яблоки, вишня, абрикосы и некоторые другие. По сравнению с западными, может быть, и не очень, но порой их было много. Но вот бананов…

Ветер перемен

Увлекшись созданием материально-технической базы коммунизма, товарищ Чёрный запустил идеологическую составляющую. Точнее, во всем Союзе к середине 80-х она была никакой. «Одни слова для кухонь, другие для улиц» - агитация и пропаганда «по-сусловски» убивала все живое. Но тут со стороны Михаила Горбачева повеяло ветрами: «Перестройка. Ускорение. Гласность». Хабаровский край новый генсек осчастливил своей поездкой в 1986 году, по ее результатам коммунисты получили особо ценные указания. В этом документе, с грифом «совершенно секретно», чего только не было написано!

Но у народа к этому времени наболело. И то, о чем шептали по углам с середины 80-х, стали орать на каждом углу и писать в разоблачительных письмах, особенно про творимые «верными партийцами» безобразия. Но не анонимно, а как коммунист коммунисту. Вот, к примеру, главный врач краевого кожно-венерологического диспансера, с четвертьвековым партийным стажем очень обеспокоен качеством членов КПСС: «Нельзя допустить, чтобы бездумными, амбициозными решениями наносился урон авторитету партийного органа». И как гневно писала старожилка про огромное количество партаппаратчиков, про «дворянские гнезда» – дома для чиновников по нетиповым проектам и партийно-номенклатурные дачи «по-хабаровски».

Смотрел я описания тех загородных домов. На фоне нынешних, «парткомовские» дачи в районах Воронежа-3 и Красной Речки – халупы. Согласно докладной записке заведующего хозотделом крайисполкома Степкина, написанной летом 1988 года, номенклатурные дачи – строения «летнего типа, одноэтажные, неотапливаемые, без коммунальных удобств и приусадебных участков». За них надо было платить 1 рубль 70 копеек за квадратный метр. За три месяца житья на лоне природы выкладывали от 100 до 160 рублей.

Одним словом, в конце 80-х наступило время очень интересных историй. В 1988 году на XIX Всесоюзной партконференции КПСС товарищ Чёрный собирался дать бой всему застарелому и ретроградскому. Готовился тщательно, несколько раз переписывал программный доклад. Но так и не высказал свои мысли и чаяния, решил отойти от борьбы за светлое будущее. Пришло время иных политиков, в «зубрах» сталинского призыва новая эра не нуждалась. В октябре 1988 года Алексей Клементьевич покинул пост первого, уйдя на пенсию. Правильно сделал. Жизнь в стране шла под откос, об этом писали хабаровчане в 1988 году: «Лет пять–десять назад мы жили лучше. Продовольствие по повышенным ценам, а многое исчезло с прилавков». А что творилось в то время у винно-водочных...

У черты

Чем закончились инициативы товарища Чёрного по созданию «крепкого хозяйства» в Хабаровском крае? Большую часть в «лихие 90-е» слили и порушили. Видные экономисты местечкового разлива (еще та гадость!) надудели в уши тогдашнему первому, Ишаеву: «Китайцы нам все привезут». Угробили все, что возможно, начиная от крупных производств и заканчивая тепличным хозяйством. В Хабаровске круглогодично работал тепличный комплекс «Федоровский». Потом у него начались разборки с ТЭЦ из-за стоимости отпускаемых энергоресурсов, но поднять цену на огурцы не смогли. Так что теперь приморские огурцы и помидоры идут по цене рыбы – порядка 250-300 рублей за килограмм. Зато бананы дешевле в два раза!

Сколько раз закупленные на стороне «элитные телки» шли на убой, а то и списывались «в мор». Цыпочек местных теперь в удовольствие не пожаришь и яичницу из местных яиц не каждый день на завтрак по-холостяцки разобьешь. Как в январе 2021 года доложил министр сельского хозяйства Александр Шкурин, Хабаровский край завозит свыше 80% потребного продовольствия.

Но мне хочется верить, что в новых экономических условиях ударно будут работать все отрасли экономики. Стоит только начать.

Эдуард Попов

Выражаем признательность сотрудникам государственного архива Хабаровского края за помощь в подготовке материала.