Открытые уроки по ОБЖ прошли в школах Хабаровского края

Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности», посвященный Всемирному дню гражданской обороны, прошел практически во всех образовательных организациях Хабаровского края: школах, колледжах, техникумах. Формат уроков разный: от бесед и лекций с сотрудниками МЧС, до игр и просмотров тематических мультфильмов - в зависимости от возраста аудитории.

Одной из площадок проведения стала хабаровская школа МЧС. Кадеты приняли участие в показательных выступлениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций и эвакуации пострадавших. Также прошли мастер-классы по шести направлениям, в том числе сборка-разборка автомата, оказание первой медицинской помощи. Приглашенными гостями открытого урока стали представители Амурского спасательного центра МЧС России и сотрудники министерства образования и науки края.

- С 2014 года мы развиваем пожарно-спасательный профиль, а с февраля этого года образовательное учреждение официально изменило наименование - школа МЧС. Это наилучшая оценка нашей работы. Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - ведущий в нашей школе, а в учебном плане есть профильные дисциплины «Промышленный альпинизм», «Пожарная тактика». Дети регулярно участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников по этому направлению и занимают призовые места на школьном, муниципальном и региональном уровнях, - рассказала директор школы МЧС Ирина Ющенко.

Открытые уроки ОБЖ позволяют прививать современную культуру безопасности жизнедеятельности. Они направлены на практическую отработку навыков безопасного поведения учащихся как в повседневной жизни, так и в условиях чрезвычайных ситуаций.



