Тему мер господдержки сельхозпроизводства подняли в Хабаровском крае

Совет глав городских округов и районов края прошел сегодня в районе имени Лазо. В совещании в очном формате присутствовали руководители всех муниципалитетов, кроме Тугуро-Чумиканского, Николаевского и Охотского районов. Одной из главных тем повестки стало обсуждение реализации мер господдержки сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий в 2021 году.

- Необходимо информировать сельскохозяйственные предприятия о существующих на данный момент механизмах господдержки, а их более сорока, чтобы не допустить банкротства ни одного из хозяйств края, чтобы все производители вышли на весенне-полевые работы вовремя. В этом году на эти цели запланировано 728,4 млн рублей, это средства федерального и краевого бюджетов. У нас в селах проживает более 230 тысяч человек, поэтому поддержка бизнеса на селе – это еще и очень важный социальный вопрос, – отметил заместитель председателя правительства края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Александр Шкурин.

Среди ключевых задач, которые намечены на предстоящий сельскохозяйственный год - эффективное и рациональное проведение посевной кампании, сохранение плодородия почв, увеличение урожайности сельхоз культур.

Участники Совета обсудили основные проблемы защиты имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей и вопросы страхования рисков в области растениеводства и животноводства. В крае доступна система страхования с государственной поддержкой. Предприятия оплачивают только 50% стоимости полиса, остальную половину суммы при заключении договора страховщику переводит региональный Минсельхоз.

Отметим, Совет глав городских округов и муниципальных районов действует с 2008 года. Совет образуется губернатором края и является коллегиальным, постоянно действующим органом, главная задача которого - реализация полномочий органов местного самоуправления.



