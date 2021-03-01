Михаил Дегтярев: «Развивая туризм - мы развиваем экономику»

Михаил Дегтярев встретился с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. Темой переговоров стало включение Хабаровского края в новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Этот проект, в состав которого войдут несколько туристическо-рекреационных кластеров, должен быть готов уже весной текущего года.

Кластеры включают в себя Дальний Восток, Золотое Кольцо, Крым и т.д. То есть проекты, нацеленные на внутренний туризм. Эта сфера сейчас активно поддерживается федеральным центром.

Если Хабаровский край сможет представить свой туристический потенциал, то получит существенную поддержку. А это «чревато» нарастанием турпотока в регион, и как, следствие, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест в частности и развитию экономики в целом.

Как рассказал Михаил Дегтярев, Хабаровский край может войти в нацпроект со своим уникальным комплексным инвестиционным проектом «Амур-дорога тысячелетий», который включает три туристских кластера: «Амур-Хабаровск», «Большой Хехцир» и «Комсомольск-Солнечный».