Михаил Дегтярев о новой традиции выездных заседаний: Будем собираться, общаться

Расширенное заседание правительства Хабаровского края проведено сегодня в выездном формате – в центре района им. Лазо рабочем поселке Переяславка.

- Это новая традиция. Будем собираться в районах края, общаться, обмениваться опытом. Главы муниципалитетов получают возможность перенять друг у друга лучшее в работе. Конечная цель у нас всех одна: чтобы люди жили лучше, - отметил врио губернатора.

В рамках выездного заседания рассматривались два основных вопроса – социально-экономические итоги 2020 года и исполнение краевого бюджета.

- Особое внимание прошу уделить стройкам. В 2021 году предусмотрено строительство 94 объектов, из которых 30 - для муниципальных нужд. К вводу запланирован 41 объект, в том числе 6 детских садов. Обращаю особое внимание на «долги» 2020 года. Не были введены в эксплуатацию: школа в Найхине; теннисные корты в Троицком; пристройка к зданию школы в Бриакане; физкультурно-оздоровительный комплекс в Вяземском; водозабор в Многовершинном. «Долги» надо отдавать! – сказал, обращаясь к участникам расширенного заседания правительства, Михаил Дегтярев.

Выступая с докладом по первому вопросу, заместитель председателя правительства Хабаровского края – министр экономического развития Виктор Калашников сообщил, что индекс промышленного производства в прошлом году на 2% превысил среднероссийский показатель – 99,1% в сравнении с 2019 годом (Россия – 97,1%, ДФО - 95%). Пандемия новой коронавирусной инфекции повлияла на социально-экономическую сферу региона, но это влияние не носит характера системного кризиса.

Выше среднероссийских показателей – итоги работы в сельском хозяйстве (104,6% - Хабаровский край, 101,5% - Россия), грузообороту транспорта (104,5% - Хабаровский край, 95,1% - Россия), инвестициям в основной капитал (124% - Хабаровский край, 95,5% - Россия), обороту розничной торговли (99,3% - Хабаровский край, 95,9% - Россия). Падение зафиксировано в обороте общественного питания (77,1% - Хабаровский край, 79,3% - Россия).

- Ключевыми задачами на 2021 год являются восстановление экономического роста, внимание к пострадавшим от воздействия пандемии нового коронавируса отраслям, восстановление занятости и доходов населения, перезапуск институтов поддержки бизнеса и инвестиций. Также для нас первоочередное значение имеет достижение национальных целей развития в рамках программы развития Дальнего Востока и национальных проектов, - подчеркнул Виктор Калашников.

Министр финансов Хабаровского края Валентин Костюшин отметил, что 2020 год был сложным в целом как для экономики, так и для бюджета региона. Тем не менее, доходы консолидированного бюджета края составили 150,8 млрд рублей – на 14% больше, чем в 2019 году.

- Несмотря на сложную экономическую ситуацию и принятые в связи с этим на всех уровнях власти меры по поддержке бизнеса (предоставление льгот, отсрочек и рассрочек по платежам в бюджет), удалось сохранить доходный потенциал региона. К уровню 2019 года собственные доходы края снизились незначительно, на 0,2% или 207 млн рублей и составили 101,6 млрд рублей, - уточнил Валентин Костюшин. - Расходы составили 154,9 млрд рублей с ростом к 2019 году на 13%.

По приведенной им информации, в прошлом году в сравнении с 2019 годом бюджет края получил на 17,7 млрд рублей (57%) больше средств федерального бюджета. Их общий объем - 48,9 млрд рублей, в т.ч. 10 млрд рублей – на реализацию национальных проектов, 8,4 млрд рублей - на мероприятия, проводимые в целях предупреждения распространения и ликвидации коронавирусной инфекции.





Дефицит бюджета края составил 4,1 млрд рублей - в 3,2 раза ниже утвержденного законом края и решениями о бюджете муниципальных образований.

В связи с необходимостью выполнения всех первоочередных и социально значимых обязательств края при формировании бюджета на 2020 год объем государственного долга края планировался в сумме 62,5 млрд рублей. Однако усилиями врио губернатора и правительства края удалось добиться того, чтобы на 1 января 2021 года госдолг составил 54,8 млрд рублей (на 7,7 млрд рублей меньше). Объем коммерческих заимствований за 2020 год сократился с 42,4 млрд рублей до 39,7 млрд рублей, объем бюджетных кредитов увеличился с 9,4 млрд рублей до 15,0 млрд рублей. Это позволило сократить расходы на обслуживание государственного долга на миллиард рублей.





В рамках нового формата выездных заседаний правительства было положено начало еще одной полезной для муниципалитетов традиции – приезжать в гости с подарками принимающей стороне. В этот раз глава Комсомольского района Александр Коломыцев, возглавляющий Совет глав муницпальных образований, презентовал своему коллеге из района.



