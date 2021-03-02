СК просит продлить арест Фургала до 8 июня

Следственный комитет просит Басманный суд Москвы до 8 июня продлить срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, дата заседания пока не назначена.

"В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала. Следствие ходатайствует о продлении избранной меры пресечения до 8 июня 2021 года", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено, все фигуранты и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела.



