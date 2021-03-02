Хабаровск стал лидером по устранению барьеров для бизнеса

Итоги рейтинга за 2020 год в области оценки регулирующего воздействия (ОРВ) на местном уровне подвели на выездном заседании регионального Совета глав городских округов и районов. Наиболее активные в этой сфере муниципалитеты отметил заместитель председателя правительства края – министр экономического развития Виктор Калашников.

- Сегодня ОРВ является одним из эффективных инструментов, способствующих выстраиванию в нашем крае диалога между бизнесом и властью. Только за 2020 год на муниципальном уровне в рамках проведения публичных консультаций получено порядка 925 предложений от делового сообщества, из которых более 70% учтены. К этой работе активно подключаются и советы по предпринимательству, на заседаниях которых экспертами в минувшем году рассмотрено более 200 проектов и 40 действующих муниципальных актов, – сообщил Виктор Калашников.

Оценка регулирующего воздействия в отношении действующих и разрабатываемых нормативно-правовых актов (НПА) позволяет выявить избыточные требования, запреты, ограничения в сфере предпринимательства.

Региональными лидерами по итогам 2020 года стали Хабаровск (1 место) и Комсомольск-на-Амуре (2 место), а также Комсомольский и Солнечный районы, разделившие третье место. Солнечный район входит в тройку лучших по применению ОРВ уже не первый раз. А вот Комсомольский - существенно улучшил свои показатели и впервые оказался в списке лидеров. Такие результаты достигнуты за счет системного подхода к внедрению ОРВ и многоступенчатого контроля, который не позволяет допустить принятия НПА без учета общественной экспертизы.

По словам главы Комсомольского района Александра Коломыцева, для бизнеса края, для повышения инвестиционного и делового климата очень важно, чтобы у бизнеса была возможность напрямую влиять на законотворческую деятельность.

- Речь идет о нормах, с которыми предприниматели сталкиваются ежедневно. Так, например, в 2020 году администрацией района разрабатывался порядок размещения нестационарных торговых объектов. Благодаря мнению экспертов из проекта были исключены требования о предоставлении документов, которые орган местного самоуправления может получить самостоятельно. Практика показывает, что, работая в правовом поле сообща с предпринимателями, мы можем добиться хороших результатов, – подчеркнул Александр Коломыцев.

По данным министерства экономического развития, в крае ежегодно растет количество муниципальных образований, отнесенных к высокому уровню качества осуществления ОРВ, при этом нет ни одного города или района с неудовлетворительным уровнем.



