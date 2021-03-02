Владельцы ДВ-гектаров выскажут предложения по развитию села Дальневосточного





Создание транспортной инфраструктуры и другие приоритетные задачи, направленные на развитие нового населенного пункта обсудят с владельцами ДВ-гектаров. Встреча с гражданами, которые получили земельные наделы на территории села Дальневосточное, состоится 10 марта. Как отметили в министерстве имущественных отношений края, площадь села составляет около 200 гектаров, здесь сформировано почти 100 участков. При этом более 70 дальневосточных гектаров предоставлено под строительство жилых домов.





- В рамках открытого диалога планируется рассмотреть существующие меры поддержки, выявить потребности обладателей земельных участков, а также получить предложения от граждан по развитию нового населенного пункта. Сообщить о своем участии владельцы гектаров могут по телефону горячей линии 8-800-100-51-22 или по адресу электронной почты 1ga@adm.khv.ru. Встреча состоится 10 марта в 14:15 по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 76, каб. 507, - уточнили в министерстве.





Там также отметили, что работы по обеспечению села необходимой инфраструктурой уже ведутся. Так, в прошлом году на территории Дальневосточного были установлены трансформаторные подстанции общей мощностью 1 475 кВт. Благодаря обеспечению электроэнергией гражданам, взявшим участки, стало проще осваивать свои наделы.





Напомним, что вся необходимая инфраструктура к ДВ-гектарам подводится согласно плану социального развития центров экономического роста Хабаровского края. Для финансирования этих мероприятий между Минвостокразвития РФ и Правительством региона заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта.



