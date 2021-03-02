Почти 700 пациентов обследовались за первые дни работы автопоезда «Здоровье»

За первые дни работы медицинского автопоезда "Здоровье" в районе имени Лазо специалисты осмотрели 640 пациентов, что составляет 26% от общего числа жителей. Первым пунктом остановки был поселок Сита, далее мобильный автопоезд продолжил работу в поселке Обор. Посещаемость ФАПов в этих поселках возросла в четыре раза.

В составе автопоезда - передвижная флюорографическая установка, маммограф, диагностический комплекс и стоматологический комплекс на базе автобуса. Медицинская бригада состоит из врача общей практики, педиатра, врача акушера-гинеколога, стоматолога, невролога, офтальмолога, врача ультразвуковой диагностики, рентген-лаборанта и медсестер.

Осмотр проводят специалисты из трех учреждений: диагностического центра "Вивея", детской краевой больницы имени А.К. Пиотровича и районной больницы.

- Жители активно приходят, чтобы посетить узких специалистов, сделать ЭКГ, УЗИ, флюорографию и маммографию. Так, УЗИ прошло 115 человек, проведено исследований – 350. Большое количество людей сможет пройти профилактические осмотры, сделать прививку против коронавирусной инфекции с соблюдением всех санитарных условий. Обычно ФАП в поселке Обор посещает 25 человек, с прибытием автопоезда посещаемость возросла почти в 4 раза, - рассказал Евгений Асаченко, и.о. главного врача центральной районной больницы района имени Лазо.

По словам Юрия Бойченко, министра здравоохранения Хабаровского края, сейчас рассматривается возможность продления работы автопоезда "Здоровье" в районе имени Лазо.

В районе имени Лазо комплексно обследоваться смогут жители девятнадцати населенных пунктов, в каждом из которых живут от 9 до 1654 человек. Лишь в шести селах и поселках есть фельдшеры. В среднем на приеме у специалистов автопоезда, учитывая ограничения по загрузке аппаратуры, смогут побывать около 300 человек в день.

Напомним, что отправить в районы автопоезд "Здоровье" предложил врио губернатора региона Михаил Дегтярев. 24 февраля колонна из автомобилей "КамАЗ" и автобуса "ПАЗ" с медицинским оборудованием выехала в район имени Лазо. После посещения этой территории автопоезд побывает еще в Вяземском, Бикинском и Хабаровском районах.







