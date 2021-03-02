Хабаровские госслужащие будут отчитываться о криптовалюте

В Хабаровском крае принят региональный закон, обязывающий госслужащих отчитываться о накоплениях в криптовалюте и цифровых правах на активы.

С этого года цифровая валюта в России признана финансовым активом, а значит сведения о ее наличии, а также о расходах на приобретение необходимо обязательно декларировать.

Кроме того, цифровые финансовые активы, выпущенные в иностранных информационных системах, а также цифровая валюта получили статус иностранного финансового инструмента, владеть и пользоваться которыми запрещено включенным в установленные перечни государственным служащим и иным категориям должностных лиц, а также их супругам и несовершеннолетним детям. При этом расплачиваться криптовалютой за товары и услуги с этого года в России запрещено.

«Отчитываться с учетом новых поправок чиновникам региона нужно будет за 2021 год – то есть в 2022 году. За 2020 год декларации принимаются по старым правилам, без учета накоплений в криптовалюте и прочих цифровых активов. Кроме того, с 1 июля 2021 года вступит в силу новая форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Устраивающимся на работу в госорганы претендентам уже надо будет заполнять декларации по новым правилам», — пояснила начальник управления губернатора и правительства края по противодействию коррупции Ольга Шахматова.



Напомним, что с 1 января 2021 года в России вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах». Он определил криптовалюту как финансовый актив, но запретил ее использование для оплаты товаров и услуг. Также под запрет попала реклама платежей цифровыми деньгами.

Кроме того, указом президента РФ № 778 от 10 декабря 2020 года государственных и муниципальных служащих, а также иные категории должностных лиц обязали представлять сведения о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте.