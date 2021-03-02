По-деловому позавтракали: Михаил Дегтярев и руководители СОНКО поговорили о поддержке

Врио губернатора сегодня встретился с руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций. «Деловой завтрак» организован в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню НКО.

СОНКО объединяют в Хабаровском крае людей, которые сохраняют ценности семейного воспитания, защищают природу, берегут память поколений, учат и развивают детей и молодежь, занимаются наукой и благотворительностью.

- Знаю о работе социально ориентированных некоммерческих организаций, вижу добрые дела, стремление помогать людям, победы в грантовых конкурсах. Мы настроены на сотрудничество, готовы создавать и совершенствовать условия для реализации проектов на территории края, - сказал, обращаясь к участникам встречи, Михаил Дегтярев.

Нескольким участникам мероприятия были вручены благодарственные письма за вклад в развитие некоммерческого сектора: председателю Хабаровской краевой общественной организации замещающих семей «Чужих детей не бывает» Ольге Лим, директору автономной некоммерческой культурно-просветительской организации «Точка роста» Наталье Ляшко, директору автономной некоммерческой организации «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» Светлане Машовец, председателю Хабаровской региональной общественной организации «Центр общественных инициатив «Ладъ» Татьяне Сейфи.

Хабаровский край входит в пятерку лидеров общероссийского рейтинга поддержки СОНКО и социального предпринимательства по версии Министерства экономического развития РФ. В регионе на конкурсной основе между социально ориентированными НКО разыгрываются субсидии из краевого бюджета, им возмещаются расходы на участие в различных мероприятиях и расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности. Краевые СОНКО принимают участие и в конкурсе на получение грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества.

Тем не менее, из 435 активно действующих на территории региона социально ориентированных некоммерческих организаций сегодня финансовую поддержку получают только 27 проектов. В связи с этим представители СОНКО обозначили необходимость проработки вопроса увеличения финансирования, организации межотраслевого взаимодействия с привлечением граждан, бизнеса и органов власти, а также обеспечения развития инфраструктуры поддержки гражданских инициатив.

- Последние 10-15 лет в Хабаровском крае отсутствует понимание того, куда мы идем и что мы строим. Если сегодня сформировать образ Хабаровского края, сформировать стратегию развития? Не ту, которая есть, она хороша, но в ней нет стержня. Что мы делаем сегодня из Хабаровского края? То ли край с передовыми медицинскими технологиями, то ли край – поставщик интеллектуальных продуктов, то ли что-то другое. Тогда только будет понимание – вокруг чего работает некоммерческий сектор, какие приоритеты для себя видит коммерческий сектор, в какую сторону выстраивать приоритеты для работы органам власти, - отметила директор НКО «Открытый Университет Интеллектуального Развития Человека» Елена Даниленко.

Глава региона поддержал дискуссию о том, что сейчас пока только формируется понимание миссии Хабаровского края, его общества, органов госвласти. В этом правительство региона готово опереться в том числе и на некоммерческий сектор.

- Мы сегодня пересматриваем меры поддержки некоммерческого сектора, запланировали в 2021 году внедрить новые сервисы: «Облачная бухгалтерия», сервис для поставщиков услуг, «Юридическая помощь», «Календарь СОНКО», - уточнил Михаил Дегтярев.

Он добавил, что с учетом снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией стоит подумать о проведении гражданского форума «Хабаровский край – территория возможностей» в очном формате. Площадка позволит предметно обсудить партнерство СОНКО с органами власти, местного самоуправления и бизнес-сообществом в интересах жителей региона.





СПРАВОЧНО:





СОНКО осуществляют свою деятельность на территории края в области охраны здоровья, поддержки культуры, искусства, науки, образования, просвещения, укрепления института семьи и детства, социального обслуживания, развития гражданского общества, сохранения исторической памяти, укрепления межнационального и межрегионального согласия.





На федеральном уровне Указом Президента Российской Федерации «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества», предусмотрено ежегодное финансирование в объеме 8 миллиардов рублей.





Всего за весь период проведения конкурсов Фонда президентских грантов (с 2013 по 2020 гг.) от Хабаровского края участие в них приняли 748 проектов, 173 признаны победителями на общую сумму 244 млн рублей.





На территории края реализуются меры поддержки СОНКО:





- конкурс по определению объема и предоставлению субсидий из краевого бюджета СОНКО края. Заявки на участие принимаются на цифровой платформе, аналогичной Фонду президентских грантов (в 5 субъектах РФ внедрена данная работа, в т. ч. - в крае). В 2021 году среди организаций будет разыграно более 15 млн руб. Всего за весь период проведения конкурса СОНКО (с 2013 по 2020 гг.) участие в нем приняли авторы 821 проекта, 338 признаны победителями на общую сумму 173 млн рублей.





- возмещение расходов СОНКО, связанных с участием их представителей в мероприятиях федерального, межрегионального и регионального уровней (максимальная сумма субсидий 50 тыс. рублей);





- предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по поддержке СОНКО (поддержка муниципальных бюджетов из краевого бюджета в размере 4 млн руб.);





- возмещение расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности СОНКО (максимальная сумма субсидии до 80 тыс. рублей).



